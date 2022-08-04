Свердловские медики провели уникальную операцию на головном мозге

Это первая операция с применением инновационной методики в Уральском федеральном округе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Специалисты Свердловской областной клинической больницы № 1 провели уникальную операцию — удалили гематому без нарушения целостности черепа. Это первая операция с применением инновационной методики в Уральском федеральном округе. Операция длилась 2,5 часа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Жительница Красноуфимска обратилась к врачам с жалобами на головные боли. Их вызывало скопление крови между оболочками мозга. После прохождения МРТ пациентку на реанимобиле доставили в Региональный сосудистый центр (РСЦ) СОКБ № 1. Под рентген-контролем через микрокатетер врачи заполнили клеевым составом сосуд, питающий кровью гематому. В итоге гематома рассосалась», — сказано в сообщении ДИПа.

Ранее URA.RU писало, что свердловские хирурги начали выполнять операции на сердце с минимальным хирургическим вмешательством. Это стало возможным благодаря ранорасширителю. Операции выполняются через небольшой разрез под грудью. Первая операция с использованием нового ранорасширителя была выполнена 51-летней жительнице Качканара.

В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Уже заработал Портал неприрывного медицинского и фармацевтического образования, обучение на которой проходят более 1,4 млн специалистов. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.