Свердловские врачи провели уникальную операцию на сердце

Первая операция с использованием нового ранорасширителя была выполнена жительнице Качканара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской областной клинической больнице №1 начали выполнять операции на сердце с минимальным хирургическим вмешательством. Это стало возможным благодаря ранорасширителю. Об этом URA.RU сообщили в медицинском учреждении.

«Операции выполняются через небольшой разрез под грудью. В отличие от стандартной стернотомии (рассечения грудины) в данном случае не нарушается целостность грудной клетки. Ранорасширитель позволяет врачам минимизировать операционную травму и ускорить выписку пациентов», — сказано в сообщении.

Первая операция с использованием нового ранорасширителя была выполнена 51-летней жительнице Качканара (Свердловская область). «У пациентки в ходе исследования сосудов сердца выявили стеноз левой передней нисходящей артерии. Было решено провести открытую операцию. Вмешательство выполнялось на работающем сердце. Операция, которую провели с помощью ранорасширителя, прошла успешно», — отметили в медучреждении.

Ранее агентство писало, что в Краснотурьинске (Свердловская область) впервые проведена операция по стентированию сонной артерии. Женщина, перенесшая ишемический инсульт головного мозга, успешно прооперирована.

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