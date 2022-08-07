Дарью Асламову задержали в Косово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова, задержанная в Косово по обвинению в шпионаже, сообщила, что в соцсетях самопровозглашенного государства требовали расправы над ней. По ее словам, пользователи предлагали отправить ее в пакете на Украину.

«И потом пошла реакция в соцсетях, бесновались. Говорили — возьмите ее, заверните в пакет и отправьте на Украину, или же передайте на американскую базу, чтобы с ней там все порешали, — рассказала Дарья Асламова на радио «Комсомольская правда». В Косово заявили, что она не может столько путешествовать без помощи русской разведки, сообщила журналистка.

Полиция самопровозглашенного Косово 7 августа задержала Асламову по обвинению в шпионаже. Позже стало известно, что ее отпустили и она сама добиралась до сербско-косовской границы на автобусе, передает деловое издание «Взгляд».