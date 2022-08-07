Журналистка КП раскрыла, как над ней хотели расправы в Косово. «Заверните в пакет»

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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, суд, судебный процесс, наручники, задержание
Дарью Асламову задержали в Косово Фото:

Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова, задержанная в Косово по обвинению в шпионаже, сообщила, что в соцсетях самопровозглашенного государства требовали расправы над ней. По ее словам, пользователи предлагали отправить ее в пакете на Украину.

«И потом пошла реакция в соцсетях, бесновались. Говорили — возьмите ее, заверните в пакет и отправьте на Украину, или же передайте на американскую базу, чтобы с ней там все порешали, — рассказала Дарья Асламова на радио «Комсомольская правда». В Косово заявили, что она не может столько путешествовать без помощи русской разведки, сообщила журналистка.

Полиция самопровозглашенного Косово 7 августа задержала Асламову по обвинению в шпионаже. Позже стало известно, что ее отпустили и она сама добиралась до сербско-косовской границы на автобусе, передает деловое издание «Взгляд».

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Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова, задержанная в Косово по обвинению в шпионаже, сообщила, что в соцсетях самопровозглашенного государства требовали расправы над ней. По ее словам, пользователи предлагали отправить ее в пакете на Украину. «И потом пошла реакция в соцсетях, бесновались. Говорили — возьмите ее, заверните в пакет и отправьте на Украину, или же передайте на американскую базу, чтобы с ней там все порешали, — рассказала Дарья Асламова на радио «Комсомольская правда». В Косово заявили, что она не может столько путешествовать без помощи русской разведки, сообщила журналистка. Полиция самопровозглашенного Косово 7 августа задержала Асламову по обвинению в шпионаже. Позже стало известно, что ее отпустили и она сама добиралась до сербско-косовской границы на автобусе, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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