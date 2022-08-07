В Пермском крае из закрытой спецшколы сбежали подростки

Четверо школьников сбежали из школы закрытого типа
В Очере (Пермский край) из спецшколы закрытого типа сбежали четверо подростков. Подробности произошедшего инцидента рассказали в пресс-службе краевого министерства образования.
«Вечером 7 августа часть воспитанников самовольно вышла за территорию спецшколы. К счастью, благодаря слаженной работе правоохранительных органов и сотрудников школы четверо ребят были возвращены в школу в этот же вечер», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сейчас с подростками работают педагоги и правоохранительные органы, выясняются причины побега.
В Очерской спецшколе проживают подростки с девиантным поведением. Подобные инциденты в школе случались и ранее.
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