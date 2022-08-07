07 августа 2022
06 августа 2022

В Пермском крае из закрытой спецшколы сбежали подростки

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Побег из спецучилища в Рефтинском., колючая проволока, запрет, зона, колония, тюрьма, ограждение, забор
Четверо школьников сбежали из школы закрытого типа Фото:

В Очере (Пермский край) из спецшколы закрытого типа сбежали четверо подростков. Подробности произошедшего инцидента рассказали в пресс-службе краевого министерства образования.

«Вечером 7 августа часть воспитанников самовольно вышла за территорию спецшколы. К счастью, благодаря слаженной работе правоохранительных органов и сотрудников школы четверо ребят были возвращены в школу в этот же вечер», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сейчас с подростками работают педагоги и правоохранительные органы, выясняются причины побега.

В Очерской спецшколе проживают подростки с девиантным поведением. Подобные инциденты в школе случались и ранее.

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В Очере (Пермский край) из спецшколы закрытого типа сбежали четверо подростков. Подробности произошедшего инцидента рассказали в пресс-службе краевого министерства образования. «Вечером 7 августа часть воспитанников самовольно вышла за территорию спецшколы. К счастью, благодаря слаженной работе правоохранительных органов и сотрудников школы четверо ребят были возвращены в школу в этот же вечер», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сейчас с подростками работают педагоги и правоохранительные органы, выясняются причины побега. В Очерской спецшколе проживают подростки с девиантным поведением. Подобные инциденты в школе случались и ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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