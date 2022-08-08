Путин дал особые права банкам, пострадавшим от санкций

08 августа 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские банки, чьи средства в иностранной валюте заморожены за рубежом, могут приостановить операции с бизнесом в этой валюте. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ о временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета, выраженных в иностранной валюте. Российская кредитная организация вправе приостановить до отмены ограничительных мер исполнение своих обязательств по договорам банковского счета, заключенными с клиентами, являющимися юридическими лицами, в том числе кредитными организациями, или индивидуальным предпринимателями», — говорится в указе Путина. Ранее Путин также разрешил банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Это решение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Глава государства также ограничил российским компаниям вывод валюты за рубеж.

Российские банки, чьи средства в иностранной валюте заморожены за рубежом, могут приостановить операции с бизнесом в этой валюте. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ о временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета, выраженных в иностранной валюте. Российская кредитная организация вправе приостановить до отмены ограничительных мер исполнение своих обязательств по договорам банковского счета, заключенными с клиентами, являющимися юридическими лицами, в том числе кредитными организациями, или индивидуальным предпринимателями», — говорится в указе Путина. Ранее Путин также разрешил банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Это решение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Глава государства также ограничил российским компаниям вывод валюты за рубеж.