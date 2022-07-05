Путин ограничил российским компаниям вывод валюты за рубеж

05 июля 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Правительственная комиссия определит, какую сумму российские компании смогут выводить за рубеж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами-участниками внешнеэкономической деятельности иностранной и национальной валюты. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Введены ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета в банках за пределами РФ. А также на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа», — говорится в указе. Таким образом, глава государства запретил выводить за рубеж валютные дивиденды российских компаний больше определенной суммы, которую определит правительственная комиссия. Этот указ стал дополнением к документам о «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ» и «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», пишет MK.RU. Статья по теме Путин запустил создание новой мировой экономической зоны Из-за вынужденной спецоперации на территории Украины страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись экономики страны, энергетического и банковского сектора. В ответ на это глава государства заявил об обязательной продаже валютной выручки российских компаний. Ранее она составляла 80%, а позже была снижена до 50%, уточняет РАПСИ. После действий российских властей доллар США и евро начали стремительно падать, а недружественные страны, вводившие ограничения против РФ, начали жаловаться на высокую инфляцию и нехватку некоторых продуктов в магазинах. Таким образом, санкции сыграли против США и Евросоюза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами-участниками внешнеэкономической деятельности иностранной и национальной валюты. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Введены ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета в банках за пределами РФ. А также на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа», — говорится в указе. Таким образом, глава государства запретил выводить за рубеж валютные дивиденды российских компаний больше определенной суммы, которую определит правительственная комиссия. Этот указ стал дополнением к документам о «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ» и «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», пишет MK.RU. Из-за вынужденной спецоперации на территории Украины страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись экономики страны, энергетического и банковского сектора. В ответ на это глава государства заявил об обязательной продаже валютной выручки российских компаний. Ранее она составляла 80%, а позже была снижена до 50%, уточняет РАПСИ. После действий российских властей доллар США и евро начали стремительно падать, а недружественные страны, вводившие ограничения против РФ, начали жаловаться на высокую инфляцию и нехватку некоторых продуктов в магазинах. Таким образом, санкции сыграли против США и Евросоюза.