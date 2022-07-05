Путин ограничил российским компаниям вывод валюты за рубеж

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами-участниками внешнеэкономической деятельности иностранной и национальной валюты. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Введены ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета в банках за пределами РФ. А также на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа», — говорится в указе.
Таким образом, глава государства запретил выводить за рубеж валютные дивиденды российских компаний больше определенной суммы, которую определит правительственная комиссия. Этот указ стал дополнением к документам о «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ» и «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», пишет MK.RU.
Из-за вынужденной спецоперации на территории Украины страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись экономики страны, энергетического и банковского сектора. В ответ на это глава государства заявил об обязательной продаже валютной выручки российских компаний. Ранее она составляла 80%, а позже была снижена до 50%, уточняет РАПСИ. После действий российских властей доллар США и евро начали стремительно падать, а недружественные страны, вводившие ограничения против РФ, начали жаловаться на высокую инфляцию и нехватку некоторых продуктов в магазинах. Таким образом, санкции сыграли против США и Евросоюза.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами-участниками внешнеэкономической деятельности иностранной и национальной валюты. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Введены ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета в банках за пределами РФ. А также на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа», — говорится в указе. Таким образом, глава государства запретил выводить за рубеж валютные дивиденды российских компаний больше определенной суммы, которую определит правительственная комиссия. Этот указ стал дополнением к документам о «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ» и «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», пишет MK.RU. Из-за вынужденной спецоперации на территории Украины страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись экономики страны, энергетического и банковского сектора. В ответ на это глава государства заявил об обязательной продаже валютной выручки российских компаний. Ранее она составляла 80%, а позже была снижена до 50%, уточняет РАПСИ. После действий российских властей доллар США и евро начали стремительно падать, а недружественные страны, вводившие ограничения против РФ, начали жаловаться на высокую инфляцию и нехватку некоторых продуктов в магазинах. Таким образом, санкции сыграли против США и Евросоюза.