На новый спортзал педуниверситета в Перми потратят 242,6 млн

09 августа 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Для занятий спортом у студентов будет три этажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский педагогический университет определился с подрядчиком на реконструкцию спортивного зала. Название компании, с которой будет заключен контракт пока не называется, но на сайте госзакупок указано, что в ходе торгов стоимость работ снизилась более чем на 1,2 млн. В итоге работы обойдутся в 242 млн 629 тысяч 226 рублей. «Выполнение работ по реконструкции, включая поставку оборудования по объекту капитального строительства „Реконструкция здания спортивного зала по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, д. 46“. Начальная цена контракта 243 848 469,02. Подана заявка одна. Победитель — 242 629 226,67», — указано в карточке закупки. Деньги будут потрачены из федерального бюджета. По сути, подрядчику предстоит построить новый трехэтажный корпус. Согласно конкурсной документации, работы включают снос существующего здания и возведение нового. На это у строителей будет 516 дней с момента заключения контракта.

Пермский педагогический университет определился с подрядчиком на реконструкцию спортивного зала. Название компании, с которой будет заключен контракт пока не называется, но на сайте госзакупок указано, что в ходе торгов стоимость работ снизилась более чем на 1,2 млн. В итоге работы обойдутся в 242 млн 629 тысяч 226 рублей. «Выполнение работ по реконструкции, включая поставку оборудования по объекту капитального строительства „Реконструкция здания спортивного зала по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, д. 46“. Начальная цена контракта 243 848 469,02. Подана заявка одна. Победитель — 242 629 226,67», — указано в карточке закупки. Деньги будут потрачены из федерального бюджета. По сути, подрядчику предстоит построить новый трехэтажный корпус. Согласно конкурсной документации, работы включают снос существующего здания и возведение нового. На это у строителей будет 516 дней с момента заключения контракта.