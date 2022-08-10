10 августа 2022

За пермяками на отдыхе будут следить беспилотники

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиаотряд свердловской полиции. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник
В МЧС планируют контролировать отдых пермских туристов Фото:

В краевом МЧС обеспокоены большим количеством трагедий, происходящих в этом сезоне на водоемах. Сотрудники министерства задумались о том, чтобы контролировать отдыхающих и туристов в регионе с помощью беспилотников.

«Многие туристы, сплавляющиеся по рекам Пермского края, пренебрегают техникой безопасности, употребляют во время отдыха алкогольные напитки и не используют спасательные жилеты, — поделился с URA.RU один из сотрудников ведомства. — Чтобы минимизировать вероятность трагических случаев, мы выдвинули идею проверять отдыхающих с помощью беспилотных летательных аппаратов».

С начала лета на водоемах в Пермском крае утонули 48 человек, в том числе 11 детей. URA.RU рассказывало о трагической гибели супругов и маленького ребенка, которые утонули, потому что были без спасательных жилетов.

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В краевом МЧС обеспокоены большим количеством трагедий, происходящих в этом сезоне на водоемах. Сотрудники министерства задумались о том, чтобы контролировать отдыхающих и туристов в регионе с помощью беспилотников. «Многие туристы, сплавляющиеся по рекам Пермского края, пренебрегают техникой безопасности, употребляют во время отдыха алкогольные напитки и не используют спасательные жилеты, — поделился с URA.RU один из сотрудников ведомства. — Чтобы минимизировать вероятность трагических случаев, мы выдвинули идею проверять отдыхающих с помощью беспилотных летательных аппаратов». С начала лета на водоемах в Пермском крае утонули 48 человек, в том числе 11 детей. URA.RU рассказывало о трагической гибели супругов и маленького ребенка, которые утонули, потому что были без спасательных жилетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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