За пермяками на отдыхе будут следить беспилотники

В краевом МЧС обеспокоены большим количеством трагедий, происходящих в этом сезоне на водоемах. Сотрудники министерства задумались о том, чтобы контролировать отдыхающих и туристов в регионе с помощью беспилотников.
«Многие туристы, сплавляющиеся по рекам Пермского края, пренебрегают техникой безопасности, употребляют во время отдыха алкогольные напитки и не используют спасательные жилеты, — поделился с URA.RU один из сотрудников ведомства. — Чтобы минимизировать вероятность трагических случаев, мы выдвинули идею проверять отдыхающих с помощью беспилотных летательных аппаратов».
С начала лета на водоемах в Пермском крае утонули 48 человек, в том числе 11 детей. URA.RU рассказывало о трагической гибели супругов и маленького ребенка, которые утонули, потому что были без спасательных жилетов.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»