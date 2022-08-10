За пермяками на отдыхе будут следить беспилотники

11 августа 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

В МЧС планируют контролировать отдых пермских туристов Фото: Александр Мамаев © URA.RU В краевом МЧС обеспокоены большим количеством трагедий, происходящих в этом сезоне на водоемах. Сотрудники министерства задумались о том, чтобы контролировать отдыхающих и туристов в регионе с помощью беспилотников. «Многие туристы, сплавляющиеся по рекам Пермского края, пренебрегают техникой безопасности, употребляют во время отдыха алкогольные напитки и не используют спасательные жилеты, — поделился с URA.RU один из сотрудников ведомства. — Чтобы минимизировать вероятность трагических случаев, мы выдвинули идею проверять отдыхающих с помощью беспилотных летательных аппаратов». С начала лета на водоемах в Пермском крае утонули 48 человек, в том числе 11 детей. URA.RU рассказывало о трагической гибели супругов и маленького ребенка, которые утонули, потому что были без спасательных жилетов.

В краевом МЧС обеспокоены большим количеством трагедий, происходящих в этом сезоне на водоемах. Сотрудники министерства задумались о том, чтобы контролировать отдыхающих и туристов в регионе с помощью беспилотников. «Многие туристы, сплавляющиеся по рекам Пермского края, пренебрегают техникой безопасности, употребляют во время отдыха алкогольные напитки и не используют спасательные жилеты, — поделился с URA.RU один из сотрудников ведомства. — Чтобы минимизировать вероятность трагических случаев, мы выдвинули идею проверять отдыхающих с помощью беспилотных летательных аппаратов». С начала лета на водоемах в Пермском крае утонули 48 человек, в том числе 11 детей. URA.RU рассказывало о трагической гибели супругов и маленького ребенка, которые утонули, потому что были без спасательных жилетов.