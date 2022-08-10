Грабитель напал на челябинку, загоравшую на пляже

11 августа 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Женщина была на отдыхе одна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Челябинска стала жертвой грабителя во время отдыха на берегу реки Миасс. Мужчина ударил женщину по голове и сорвал с нее украшения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Потерпевшая сообщила, что днем загорала на берегу реки Миасс, недалеко от Университетской набережной, когда к ней подошел неизвестный мужчина, ударил ее по голове и сорвал с шеи золотую цепочку стоимостью около 50 тысяч рублей, после чего скрылся. Женщина в момент нападения находилась одна, отдыхающих на берегу не было», — рассказали в пресс-службе. Сотрудники уголовного розыска УМВД по Челябинску с целью установления личности грабителя осматривали записи видеокамер, проводили различные технические мероприятия, которые впоследствии помогли выйти на след подозреваемого. Благодаря кропотливой работе и взаимодействию служб полиции грабителя установили. Им оказался ранее судимый житель 1986 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Жительница Челябинска стала жертвой грабителя во время отдыха на берегу реки Миасс. Мужчина ударил женщину по голове и сорвал с нее украшения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Потерпевшая сообщила, что днем загорала на берегу реки Миасс, недалеко от Университетской набережной, когда к ней подошел неизвестный мужчина, ударил ее по голове и сорвал с шеи золотую цепочку стоимостью около 50 тысяч рублей, после чего скрылся. Женщина в момент нападения находилась одна, отдыхающих на берегу не было», — рассказали в пресс-службе. Сотрудники уголовного розыска УМВД по Челябинску с целью установления личности грабителя осматривали записи видеокамер, проводили различные технические мероприятия, которые впоследствии помогли выйти на след подозреваемого. Благодаря кропотливой работе и взаимодействию служб полиции грабителя установили. Им оказался ранее судимый житель 1986 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело.