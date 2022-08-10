10 августа 2022

Грабитель напал на челябинку, загоравшую на пляже

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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , море, берег, природа, озеро, курорт, лето, летний отдых, пляж, водоем, вода, пляж белый парус
Женщина была на отдыхе одна Фото:

Жительница Челябинска стала жертвой грабителя во время отдыха на берегу реки Миасс. Мужчина ударил женщину по голове и сорвал с нее украшения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Потерпевшая сообщила, что днем загорала на берегу реки Миасс, недалеко от Университетской набережной, когда к ней подошел неизвестный мужчина, ударил ее по голове и сорвал с шеи золотую цепочку стоимостью около 50 тысяч рублей, после чего скрылся. Женщина в момент нападения находилась одна, отдыхающих на берегу не было», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Челябинску с целью установления личности грабителя осматривали записи видеокамер, проводили различные технические мероприятия, которые впоследствии помогли выйти на след подозреваемого. Благодаря кропотливой работе и взаимодействию служб полиции грабителя установили. Им оказался ранее судимый житель 1986 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Жительница Челябинска стала жертвой грабителя во время отдыха на берегу реки Миасс. Мужчина ударил женщину по голове и сорвал с нее украшения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Потерпевшая сообщила, что днем загорала на берегу реки Миасс, недалеко от Университетской набережной, когда к ней подошел неизвестный мужчина, ударил ее по голове и сорвал с шеи золотую цепочку стоимостью около 50 тысяч рублей, после чего скрылся. Женщина в момент нападения находилась одна, отдыхающих на берегу не было», — рассказали в пресс-службе. Сотрудники уголовного розыска УМВД по Челябинску с целью установления личности грабителя осматривали записи видеокамер, проводили различные технические мероприятия, которые впоследствии помогли выйти на след подозреваемого. Благодаря кропотливой работе и взаимодействию служб полиции грабителя установили. Им оказался ранее судимый житель 1986 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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