Жительница Магнитогорска пожаловалась на качество воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Магнитогорска Челябинской области пожаловалась на качество водопроводной воды, которая имеет вид крепкого кофе или колы. Соответствующее видео она разместила в соцсетях.

«Вот такая вода второй день на левом берегу. Поселок М.Горького», — рассказала участница сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» Юлия Гильманова.

В комментариях пользователи сообщества отметили, что у женщины из крана бежит бесплатный кофе, кока-кола или напиток «Байкал». Прозвучали также версии, что вода похожа на крафтовое пиво либо глинтвейн.

На публикацию обратили внимание представители местного поставщика коммунальных ресурсов «Мп-Трест Водоканал»,уточнив, из какого крана бежит вода такого качества. Автор видео ответила, что в их доме есть только холодное водоснабжение.

Ранее этот же водоканал прислал квитанцию на оплату воды для кошки и собаки жительнице частного сектора, у которой в доме установлены приборы учета расхода воды. В организации уточнили, что это может быть технический сбой, так как начисления за домашних животных производятся собственникам, у которых не установлены приборы учета.