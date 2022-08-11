В Магнитогорске из крана потекла вода цвета колы. Видео

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Алексей Текслер на складе Магнит. Челябинск , кока-кола, склад магнит
Жительница Магнитогорска пожаловалась на качество воды Фото:

Жительница Магнитогорска Челябинской области пожаловалась на качество водопроводной воды, которая имеет вид крепкого кофе или колы. Соответствующее видео она разместила в соцсетях.

«Вот такая вода второй день на левом берегу. Поселок М.Горького», — рассказала участница сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» Юлия Гильманова.

В комментариях пользователи сообщества отметили, что у женщины из крана бежит бесплатный кофе, кока-кола или напиток «Байкал». Прозвучали также версии, что вода похожа на крафтовое пиво либо глинтвейн.

На публикацию обратили внимание представители местного поставщика коммунальных ресурсов «Мп-Трест Водоканал»,уточнив, из какого крана бежит вода такого качества. Автор видео ответила, что в их доме есть только холодное водоснабжение.

Ранее этот же водоканал прислал квитанцию на оплату воды для кошки и собаки жительнице частного сектора, у которой в доме установлены приборы учета расхода воды. В организации уточнили, что это может быть технический сбой, так как начисления за домашних животных производятся собственникам, у которых не установлены приборы учета.

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Жительница Магнитогорска Челябинской области пожаловалась на качество водопроводной воды, которая имеет вид крепкого кофе или колы. Соответствующее видео она разместила в соцсетях. «Вот такая вода второй день на левом берегу. Поселок М.Горького», — рассказала участница сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» Юлия Гильманова. В комментариях пользователи сообщества отметили, что у женщины из крана бежит бесплатный кофе, кока-кола или напиток «Байкал». Прозвучали также версии, что вода похожа на крафтовое пиво либо глинтвейн. На публикацию обратили внимание представители местного поставщика коммунальных ресурсов «Мп-Трест Водоканал»,уточнив, из какого крана бежит вода такого качества. Автор видео ответила, что в их доме есть только холодное водоснабжение. Ранее этот же водоканал прислал квитанцию на оплату воды для кошки и собаки жительнице частного сектора, у которой в доме установлены приборы учета расхода воды. В организации уточнили, что это может быть технический сбой, так как начисления за домашних животных производятся собственникам, у которых не установлены приборы учета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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