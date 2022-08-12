Власти Запорожья рассказали о последствиях удара ВСУ по АЭС

12 августа 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запорожская АЭС не получила критических повреждений после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Запорожская АЭС получила некритические повреждения в результате обстрела ВСУ. На территории АЭС с точки зрения ядерной безопасности все в порядке, уровень радиации не превышает норму. Работа реакторов в результате обстрела не нарушена. Власти Запорожской области установили причастных к обстрелам АЭС», — сообщил Рогов. 7 августа ВСУ нанесли удар по району хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. 11 августа были обстреляны хранилища радиоактивных изотопов, пишет RT. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что эти действия США и Украины ведут к ядерной катастрофе. В Минобороны РФ сообщили, что из-за ударов ВСУ на АЭС частично повреждена теплоэлектростанция.

Запорожская АЭС не получила критических повреждений после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Запорожская АЭС получила некритические повреждения в результате обстрела ВСУ. На территории АЭС с точки зрения ядерной безопасности все в порядке, уровень радиации не превышает норму. Работа реакторов в результате обстрела не нарушена. Власти Запорожской области установили причастных к обстрелам АЭС», — сообщил Рогов. 7 августа ВСУ нанесли удар по району хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. 11 августа были обстреляны хранилища радиоактивных изотопов, пишет RT. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что эти действия США и Украины ведут к ядерной катастрофе. В Минобороны РФ сообщили, что из-за ударов ВСУ на АЭС частично повреждена теплоэлектростанция.