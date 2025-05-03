Шесть человек погибли в давке у храма в Индии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шесть человек погибли у храма в Индии, более 50 пострадали
Шесть человек погибли у храма в Индии, более 50 пострадали Фото:

В южном индийском штате Гоа, в результате давки, произошедшей во время религиозного шествия у храма в населенном пункте Ширгаон на севере региона, погибли по меньшей мере шесть человек, еще более пятидесяти получили ранения. Инцидент произошел в ходе ежегодной процессии, которая привлекла тысячи паломников, сообщает телеканал NDTV.

«Среди паломников внезапно началась паника, люди стали в спешке покидать процессию, что привело к давке», — сообщает СМИ. К месту происшествия были направлены спасательные службы и сотрудники правоохранительных органов.

Пострадавших доставили в находящиеся поблизости медицинские учреждения. По данному инциденту начато расследование. Согласно предварительной информации, причиной давки могло стать отсутствие должных мер по обеспечению безопасности и контролю за массовым скоплением людей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В южном индийском штате Гоа, в результате давки, произошедшей во время религиозного шествия у храма в населенном пункте Ширгаон на севере региона, погибли по меньшей мере шесть человек, еще более пятидесяти получили ранения. Инцидент произошел в ходе ежегодной процессии, которая привлекла тысячи паломников, сообщает телеканал NDTV. «Среди паломников внезапно началась паника, люди стали в спешке покидать процессию, что привело к давке», — сообщает СМИ. К месту происшествия были направлены спасательные службы и сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших доставили в находящиеся поблизости медицинские учреждения. По данному инциденту начато расследование. Согласно предварительной информации, причиной давки могло стать отсутствие должных мер по обеспечению безопасности и контролю за массовым скоплением людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...