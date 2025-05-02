В небе над Россией уничтожено свыше сотни украинских дронов: карта атаки БПЛА на 2 мая

За прошедшую ночь средствами ПВО над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 121 беспилотник ВСУ. Из них 89 — над Крымом. Помимо этого, атакам подверглись Орловская, Брянская и Белгородские области. Также БПЛА были сбиты в небе над акваторией Черного и Азовского морей. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU.
Крым
В ночь на 2 мая на территории полуострова была зафиксирована масштабная атака БПЛА. Жители Севастополя, Евпатории, Феодосии и Симферополя сообщали о взрывах, раздававшихся в небе над городами. По имеющейся информации, атака стартовала примерно в 00:40 по московскому времени. В итоге в течение прошедшей ночи силами средств противовоздушной обороны было ликвидировано 89 дронов ВСУ, сообщает МО РФ. Из-за атак украинских дронов движение по Крымскому мосту было приостановлено. Отмечается, что там была зафиксирована самая протяженная за последнее время 13-километровая пробка — там скопилось около трех тысячи автомобилей со стороны Краснодарского края. Очередь скопилась из-за машин, прибывших на майские праздники.
Черное и Азовское моря
23 БПЛА ВСУ были сбиты над акваторией Черного моря. Еще один был ликвидирован над акваторией Азовского моря.
Краснодарский край
В регионе средства ПВО уничтожили 4 беспилотника. Дроны двигались со стороны Черного моря, пишет telegram-канал «Радар Краснодарского края».
Белгородская область
В Белгородской области сбит один украинский дрон. Несмотря на это губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в регионе остается крайне непростой. Он отметил, что жителей области стараются не только информировать об атаках ВСУ, но и обучать поведению в тех или иных ситуациях. Например, как оказать помощь в случае, если кто-то пострадал от атаки беспилотников.
«Для обучения населения, то есть вас, дорогие друзья, в парковых зонах в летний период времени ставим временные полевые центры... Нужно просто прийти, лучше всего вместе с детьми. Послушать, пройти обучение, которое будут проводить одни из лучших специалистов центра медицины катастроф, скорой помощи. Это те навыки, которые, я уверен, должны быть у каждого жителя Белгородской области», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Брянская область
В течение ночи в небе над Брянской областью средства российского ПВО ликвидировали один БПЛА. Данных о пострадавших и разрушении нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — написал Богомаз в своем telegram-канале.
Орловская область
В регионе была объявлена опасность атаки дронов ВСУ, все средства ПВО были приведены в готовность для отражения атаки. Об этом написали в telegram-канале «Радар Орловской области». Жителей призвали к бдительности. В итоге в регионе уничтожили два украинских беспилотника. Повреждений и пострадавших нет в результате атаки нет. На местах ЧП сейчас ведутся проверки оперативных служб, написал в своем telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Тульская область
Рано утром губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил об опасности атаки БПЛА ВСУ. Однако спустя три часа после публикации данного предупреждения глава Тульской области написал, что сведения не подтвердились.
«В Тульской области ОТБОЙ опасности атаки БПЛА!», — написал Миляев в своем telegram-канале. Однако он все же призвал жителей не терять бдительности и сохранять спокойствие.
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