Над шестью регионами России уничтожено 170 украинских дронов

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 170 украинских беспилотников над шестью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 22.00 до 05.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над территорией Республики Крым было уничтожено 96 БПЛА.
В Краснодарском крае силы ПВО сбили 47 дронов. В небе над Ростовской областью нейтрализовано девять БПЛА, над Брянской и Курской областями — по восемь аппаратов. Кроме того, два беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.