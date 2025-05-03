Над шестью регионами России уничтожено 170 украинских дронов

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Над Крымом уничтожено 96 БПЛА ВСУ
Над Крымом уничтожено 96 БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 170 украинских беспилотников над шестью регионами России. Об этом сообщило Минобороны. 

«В течение прошедшей ночи с 22.00 до 05.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над территорией Республики Крым было уничтожено 96 БПЛА.

В Краснодарском крае силы ПВО сбили 47 дронов. В небе над Ростовской областью нейтрализовано девять БПЛА, над Брянской и Курской областями — по восемь аппаратов. Кроме того, два беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области. 

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За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 170 украинских беспилотников над шестью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.  «В течение прошедшей ночи с 22.00 до 05.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над территорией Республики Крым было уничтожено 96 БПЛА. В Краснодарском крае силы ПВО сбили 47 дронов. В небе над Ростовской областью нейтрализовано девять БПЛА, над Брянской и Курской областями — по восемь аппаратов. Кроме того, два беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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