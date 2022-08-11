В Сургуте подросток умер, подавившись пловом на сабантуе

Подросток, который погиб на праздновании сабантуя, подавился пловом и задохнулся. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по ХМАО.
«Провели процессуальную проверку и установили, что событие преступления отсутствует, так как смерть наступила от того, что пища попала в дыхательные пути. То есть мальчик задохнулся», — сообщила корреспонденту URA.RU и. о. старшего помощника руководителя следственного отдела по Сургуту Екатерина Парахина.
Согласно первоначальной версии, о которой писало URA.RU, рассматривалась смерть 13-летнего подростка от аллергической реакции на плов. Врачам не удалось спасти подростка. Дело передали следователям для установления причины смерти мальчика. Мэрия Сургута выразила соболезнования семье погибшего.
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