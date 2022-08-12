Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на ирбитской ярмарке попробовал ткать. Губернатору заявили, что во время ткачества он сможет изменить судьбу (славяне связывали узоры на прялке с человеческой жизнью и с мифическим актом ткачества мироздания — прим. ред.). Политик поделился видео в своем telegram-канале.
«Показали, как правильно ткать. Очень непростая работа — у меня не сразу получилось. Говорят, пока ткешь, можно изменить свою судьбу. Надеюсь, успел что-нибудь в ней улучшить», — написал Куйвашев.
Губернатор Куйвашев посетил ярмарку в Ирбите, которая проходит с 12 по 14 августа. На ней организовано 15 различных мероприятий, включая мастер-классы, молебен (краткое частное богослужение в православной церкви просительного или благодарственного характера), концерты и акцию. Организаторы ожидают, что ярмарку посетят около 40 000 посетителей за три дня, в том числе ирбитчане и гости города.
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