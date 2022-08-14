МИД России: США мешают процессу обмена заключенными

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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова высказалась об обмене заключенными РФ и США Фото:

Россия готова к обмену заключенными, но США занимаются политическими интригами и препятствуют процессу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С российской стороны все к этому готово. Но если американская сторона будет продолжать заниматься вот этой жуткой страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

По ее словам, Россия готова к конкретным действиям и профессиональному разговору на эту тему. Она заявила, что такая работа «не делается у микрофонов».

США предложили обменять арестованных в РФ баскетболистку Бриттни Грайнер и обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на бизнесмена Виктора Бута, который отбывает срок в США за незаконную торговлю оружием. Грайнер приговорили к девяти годам колонии, у нее нашли запрещенное гашишное масло при досмотре в аэропорту Шереметьево. В МИД РФ отметили, что публичные заявления американской стороны не способствуют обмену. Также этому мешает излишняя огласка в СМИ, заявляли в Кремле.

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Россия готова к обмену заключенными, но США занимаются политическими интригами и препятствуют процессу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «С российской стороны все к этому готово. Но если американская сторона будет продолжать заниматься вот этой жуткой страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». По ее словам, Россия готова к конкретным действиям и профессиональному разговору на эту тему. Она заявила, что такая работа «не делается у микрофонов». США предложили обменять арестованных в РФ баскетболистку Бриттни Грайнер и обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на бизнесмена Виктора Бута, который отбывает срок в США за незаконную торговлю оружием. Грайнер приговорили к девяти годам колонии, у нее нашли запрещенное гашишное масло при досмотре в аэропорту Шереметьево. В МИД РФ отметили, что публичные заявления американской стороны не способствуют обмену. Также этому мешает излишняя огласка в СМИ, заявляли в Кремле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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