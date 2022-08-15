Мужчина последний раз выходил на связь 13 августа (архивное фото)
В поселке Бобровский под Екатеринбургом 13 августа пропал 18-летний мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Мужчина был одет в черную футболку и шорты, на ногах черные кроссовки. Рост -180 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые, плотное телосложение», — рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».
Совместно с поисковиками мужчину ищут сотрудники полиции. Если вы видели Дмитрия, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89022749500.
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