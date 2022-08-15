15 августа 2022

В свердловском поселке третий день ищут 18-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День пропавших детей. Лиза-алерт. Чужих детей не бывает. Социальная реклама на остановочных комплексах. Челябинск, социальная реклама, остановка общественного транспорта, лиза алерт, чужих детей не бывает
Мужчина последний раз выходил на связь 13 августа (архивное фото) Фото:

В поселке Бобровский под Екатеринбургом 13 августа пропал 18-летний мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Мужчина был одет в черную футболку и шорты, на ногах черные кроссовки. Рост -180 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые, плотное телосложение», — рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».

Совместно с поисковиками мужчину ищут сотрудники полиции. Если вы видели Дмитрия, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89022749500.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В поселке Бобровский под Екатеринбургом 13 августа пропал 18-летний мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Мужчина был одет в черную футболку и шорты, на ногах черные кроссовки. Рост -180 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые, плотное телосложение», — рассказали волонтеры «ЛизаАлерт». Совместно с поисковиками мужчину ищут сотрудники полиции. Если вы видели Дмитрия, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89022749500.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...