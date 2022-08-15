В свердловском поселке третий день ищут 18-летнего мужчину. Фото

16 августа 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

Мужчина последний раз выходил на связь 13 августа (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Бобровский под Екатеринбургом 13 августа пропал 18-летний мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Мужчина был одет в черную футболку и шорты, на ногах черные кроссовки. Рост -180 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые, плотное телосложение», — рассказали волонтеры «ЛизаАлерт». Совместно с поисковиками мужчину ищут сотрудники полиции. Если вы видели Дмитрия, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89022749500. Фото: ЛизаАлерт

В поселке Бобровский под Екатеринбургом 13 августа пропал 18-летний мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Мужчина был одет в черную футболку и шорты, на ногах черные кроссовки. Рост -180 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые, плотное телосложение», — рассказали волонтеры «ЛизаАлерт». Совместно с поисковиками мужчину ищут сотрудники полиции. Если вы видели Дмитрия, или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89022749500.