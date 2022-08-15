В Тюмени за 110 миллионов продают коттедж рядом с пляжем. Фото

16 августа 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Продавец оценил загородный дом в 110 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области на продажу выставлен коттедж на берегу озера Андреевское. Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito. Продавец оценил его в 110 миллионов рублей. «Коттедж 472 квадратных метров на участке 35,5 соток. Участок, на котором располагается дом, находится в лесной зоне вблизи озера Андреевское на расстоянии 50 метров, граничит с огороженным пляжем на четыре дома», — говорится в объявлении. Продавец указал, что в доме выполнен классический современный ремонт. Также на участке расположен двухэтажный гостевой дом с баней и кухней. Во дворе дома на пруду расположена деревянная беседка, в которой можно пожарить шашлык. Есть сад-огород с яблонями и грушами. В доме имеется все необходимое для проживания, по мнению продавца: бассейн с сауной, подвал, камин и мягкая мебель. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на продажу выставили коттедж cо SPA-комплексом. Владелец оценил его в 100 миллионов рублей.

В Тюменской области на продажу выставлен коттедж на берегу озера Андреевское. Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito. Продавец оценил его в 110 миллионов рублей. «Коттедж 472 квадратных метров на участке 35,5 соток. Участок, на котором располагается дом, находится в лесной зоне вблизи озера Андреевское на расстоянии 50 метров, граничит с огороженным пляжем на четыре дома», — говорится в объявлении. Продавец указал, что в доме выполнен классический современный ремонт. Также на участке расположен двухэтажный гостевой дом с баней и кухней. Во дворе дома на пруду расположена деревянная беседка, в которой можно пожарить шашлык. Есть сад-огород с яблонями и грушами. В доме имеется все необходимое для проживания, по мнению продавца: бассейн с сауной, подвал, камин и мягкая мебель. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на продажу выставили коттедж cо SPA-комплексом. Владелец оценил его в 100 миллионов рублей.