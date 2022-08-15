15 августа 2022

В Тюмени за 110 миллионов продают коттедж рядом с пляжем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
Продавец оценил загородный дом в 110 миллионов рублей Фото:

В Тюменской области на продажу выставлен коттедж на берегу озера Андреевское. Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito. Продавец оценил его в 110 миллионов рублей.

«Коттедж 472 квадратных метров на участке 35,5 соток. Участок, на котором располагается дом, находится в лесной зоне вблизи озера Андреевское на расстоянии 50 метров, граничит с огороженным пляжем на четыре дома», — говорится в объявлении.

Продавец указал, что в доме выполнен классический современный ремонт. Также на участке расположен двухэтажный гостевой дом с баней и кухней. Во дворе дома на пруду расположена деревянная беседка, в которой можно пожарить шашлык. Есть сад-огород с яблонями и грушами. В доме имеется все необходимое для проживания, по мнению продавца: бассейн с сауной, подвал, камин и мягкая мебель.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на продажу выставили коттедж cо SPA-комплексом. Владелец оценил его в 100 миллионов рублей.

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В Тюменской области на продажу выставлен коттедж на берегу озера Андреевское. Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito. Продавец оценил его в 110 миллионов рублей. «Коттедж 472 квадратных метров на участке 35,5 соток. Участок, на котором располагается дом, находится в лесной зоне вблизи озера Андреевское на расстоянии 50 метров, граничит с огороженным пляжем на четыре дома», — говорится в объявлении. Продавец указал, что в доме выполнен классический современный ремонт. Также на участке расположен двухэтажный гостевой дом с баней и кухней. Во дворе дома на пруду расположена деревянная беседка, в которой можно пожарить шашлык. Есть сад-огород с яблонями и грушами. В доме имеется все необходимое для проживания, по мнению продавца: бассейн с сауной, подвал, камин и мягкая мебель. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на продажу выставили коттедж cо SPA-комплексом. Владелец оценил его в 100 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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