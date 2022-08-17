Губернатор Шумков приблизил к себе главу протестного района

Курганский губернатор поставил первые задачи перед новым главой Притобольного района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддержал нового главу Притобольного района Дмитрия Спиридонова. Наставления недавно избранному руководителю глава региона дал во время рабочей поездки. Источники URA.RU, близкие к региональным властям, отмечают, что таким образом Шумков приблизил к себе главу последнего района области, где еще не прошла муниципальная реформа. По словам политолога Александра Безделова, губернатор показал, что возлагает на нового чиновника надежды.

В Притобольном районе Шумков проверил ремонт больницы, оценил стадион в селе Глядянское. Новому руководителю района губернатор поручил подготовить предложения по ремонтам дорог и соцобъектов. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале.

«Шумков приехал, в том числе, поддержать и приблизить к себе недавно избранного главу. Показать, что Спиридонов в команде», — отметил источник. Другой инсайдер добавил, что папку с наказами новому главе не передавали. Задачи и поручения были обозначены во время разговоров.

Политолог Александр Безделов считает, что курганский губернатор показал, что возлагает на нового главу определенные надежды. «Губернатор дал понять, что находится с новым главой в рабочих отношениях, выдал „кредит доверия“. К территории будет приковано пристальное внимание со стороны правительства и особый спрос. В частности, к социально-экономическим показателям», — поделился мнением с URA.RU политолог.

Источники агентства также отмечали, что Спиридонову поручат завершить в районе муниципальную реформу. «Чем быстрее он это сделает, тем ему будет проще работать. И на поддержку от областного руководства можно рассчитывать», — добавляли инсайдеры.

Ранее URA.RU писало, что нового главу района избрали 10 августа. Выборы пришлось проводить из-за того, что Лариса Злыднева, которая до этого возглавляла муниципалитет, ушла в отставку. Притобольный район в Курганской области остается последним, в котором не прошла муниципальная реформа.