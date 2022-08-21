21 августа 2022
20 августа 2022

Двое пермяков ходят за детьми и фотографируют их за деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Показ новой коллекции Марии Варламовой. Екатеринбург, фотограф
В Пермском крае мужчина и женщина просят детей сфотографироваться за деньги Фото:

В Кунгуре (Пермский край) замечены мужчина и женщина, которые подходят к детям и просят их сфотографировать за вознаграждение. Корреспондент URA.RU пообщался с мамой мальчика, к которому подходила неизвестная пара и выяснил подробности произошедшего.

«Сын рассказал, что в середине августа, когда он шел с другом мимо магазина, к ним обратились мужчина и женщина. Они предложили мальчикам сфотографировать их, а взамен за фото детям купят мороженое. Мой сын отказался, а вот его друг сфотографировался, за что неизвестные купили ему мороженое», — поделилась жительница Кунгура

По словам пермячки, необходимость в фотографии женщина объяснила тем, что это нужно ей для поступления на обучение по профессии учитель. Агентство направило в краевое ГУ МВД запрос о проведении проверки по факту происходящего, на момент публикации материала ответ не поступил.

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В Кунгуре (Пермский край) замечены мужчина и женщина, которые подходят к детям и просят их сфотографировать за вознаграждение. Корреспондент URA.RU пообщался с мамой мальчика, к которому подходила неизвестная пара и выяснил подробности произошедшего. «Сын рассказал, что в середине августа, когда он шел с другом мимо магазина, к ним обратились мужчина и женщина. Они предложили мальчикам сфотографировать их, а взамен за фото детям купят мороженое. Мой сын отказался, а вот его друг сфотографировался, за что неизвестные купили ему мороженое», — поделилась жительница Кунгура По словам пермячки, необходимость в фотографии женщина объяснила тем, что это нужно ей для поступления на обучение по профессии учитель. Агентство направило в краевое ГУ МВД запрос о проведении проверки по факту происходящего, на момент публикации материала ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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