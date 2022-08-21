Двое пермяков ходят за детьми и фотографируют их за деньги

22 августа 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

В Пермском крае мужчина и женщина просят детей сфотографироваться за деньги Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кунгуре (Пермский край) замечены мужчина и женщина, которые подходят к детям и просят их сфотографировать за вознаграждение. Корреспондент URA.RU пообщался с мамой мальчика, к которому подходила неизвестная пара и выяснил подробности произошедшего. «Сын рассказал, что в середине августа, когда он шел с другом мимо магазина, к ним обратились мужчина и женщина. Они предложили мальчикам сфотографировать их, а взамен за фото детям купят мороженое. Мой сын отказался, а вот его друг сфотографировался, за что неизвестные купили ему мороженое», — поделилась жительница Кунгура По словам пермячки, необходимость в фотографии женщина объяснила тем, что это нужно ей для поступления на обучение по профессии учитель. Агентство направило в краевое ГУ МВД запрос о проведении проверки по факту происходящего, на момент публикации материала ответ не поступил.

В Кунгуре (Пермский край) замечены мужчина и женщина, которые подходят к детям и просят их сфотографировать за вознаграждение. Корреспондент URA.RU пообщался с мамой мальчика, к которому подходила неизвестная пара и выяснил подробности произошедшего. «Сын рассказал, что в середине августа, когда он шел с другом мимо магазина, к ним обратились мужчина и женщина. Они предложили мальчикам сфотографировать их, а взамен за фото детям купят мороженое. Мой сын отказался, а вот его друг сфотографировался, за что неизвестные купили ему мороженое», — поделилась жительница Кунгура По словам пермячки, необходимость в фотографии женщина объяснила тем, что это нужно ей для поступления на обучение по профессии учитель. Агентство направило в краевое ГУ МВД запрос о проведении проверки по факту происходящего, на момент публикации материала ответ не поступил.