В ХМАО суд вынес приговор подростку, задержанному ФСБ

В Сургуте подросток получил 8,5 лет тюрьмы за торговлю наркотиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

19-летний житель Сургута получил 8,5 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Судом ХМАО вынесен обвинительный приговор в отношении 19-летнего жителя Сургута. Наркотики и сильнодействующее вещество он хранил при себе с целью дальнейшего сбыта. Кроме того, не менее 2 свертков с наркотическими средствами разместил в специальных тайниках в лесном массиве. Однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками ФСБ России», — сказано в сообщении прокуратуры.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, вместе со сроком он получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Его автомобиль и телефон, с помощью которых им совершены преступления, конфискованы в доход государства.

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