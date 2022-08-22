22 августа 2022
21 августа 2022

В ХМАО суд вынес приговор подростку, задержанному ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
В Сургуте подросток получил 8,5 лет тюрьмы за торговлю наркотиками Фото:

19-летний житель Сургута получил 8,5 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Судом ХМАО вынесен обвинительный приговор в отношении 19-летнего жителя Сургута. Наркотики и сильнодействующее вещество он хранил при себе с целью дальнейшего сбыта. Кроме того, не менее 2 свертков с наркотическими средствами разместил в специальных тайниках в лесном массиве. Однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками ФСБ России», — сказано в сообщении прокуратуры.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, вместе со сроком он получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Его автомобиль и телефон, с помощью которых им совершены преступления, конфискованы в доход государства.

Ранее URA.RU писало, что студентку медицинской академии в Ханты-Мансийске посадили в колонию общего режима за попытку продажи наркотиков. Девушка получила семь лет лишения свободы.

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19-летний житель Сургута получил 8,5 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Судом ХМАО вынесен обвинительный приговор в отношении 19-летнего жителя Сургута. Наркотики и сильнодействующее вещество он хранил при себе с целью дальнейшего сбыта. Кроме того, не менее 2 свертков с наркотическими средствами разместил в специальных тайниках в лесном массиве. Однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками ФСБ России», — сказано в сообщении прокуратуры. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, вместе со сроком он получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Его автомобиль и телефон, с помощью которых им совершены преступления, конфискованы в доход государства. Ранее URA.RU писало, что студентку медицинской академии в Ханты-Мансийске посадили в колонию общего режима за попытку продажи наркотиков. Девушка получила семь лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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