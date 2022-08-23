Клава Кока пообещала удивить фанатов на новом шоу

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) пообещала удивить фанатов на своем большом сольном концерте «Magic Show Бал Клавы Коки», который пройдет 23 октября на «ЦСКА Арене» в Москве. Об этом певица написала в своем telegram-канале.
«Думала, что буду удивлять вас, но сама удивляюсь каждый новый день от всего того, что мы придумываем. Мы собрали лучшую команду и на полном серьезе покажем уровень!», — говорится в сообщении.
Певица отметила, что сейчас началась упорная подготовка к ее концерту. «Остается два месяца до шоу. Началась плотная ежедневная работа над каждым номером, каждой мелочью сцены, образов, постановок, музыки. Утвердили эскизы костюмов и вчера даже была первая примерка», — сообщила артистка.
«Magic Show Бал Клавы Коки» — по мнению певицы, это будет первый в России концерт-перфоманс мирового уровня. На шоу обещают показать новейшие иллюзии и спецэффекты, перфоманс в зале и на сцене. А также невероятные сказочные образы. Певица продала на свое шоу один билет за рекордную сумму — десять миллионов рублей. Покупатель станет частью программы шоу.
Ранее Клава Кока показала поклонникам новые Mercedes небесно-голубого цвета и квартиру центре Москвы. 20 августа певица выступила на праздновании 299-летия Екатеринбурга. Ее шоу прошло обособленно от основных событий Дня города: в отличие от других артистов, выступавших в центре, Кока спела в Преображенском парке в Академическом районе. Концерт собрал несколько тысяч человек, которые впоследствии пожаловались на давку.
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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) пообещала удивить фанатов на своем большом сольном концерте «Magic Show Бал Клавы Коки», который пройдет 23 октября на «ЦСКА Арене» в Москве. Об этом певица написала в своем telegram-канале. «Думала, что буду удивлять вас, но сама удивляюсь каждый новый день от всего того, что мы придумываем. Мы собрали лучшую команду и на полном серьезе покажем уровень!», — говорится в сообщении. Певица отметила, что сейчас началась упорная подготовка к ее концерту. «Остается два месяца до шоу. Началась плотная ежедневная работа над каждым номером, каждой мелочью сцены, образов, постановок, музыки. Утвердили эскизы костюмов и вчера даже была первая примерка», — сообщила артистка. «Magic Show Бал Клавы Коки» — по мнению певицы, это будет первый в России концерт-перфоманс мирового уровня. На шоу обещают показать новейшие иллюзии и спецэффекты, перфоманс в зале и на сцене. А также невероятные сказочные образы. Певица продала на свое шоу один билет за рекордную сумму — десять миллионов рублей. Покупатель станет частью программы шоу. Ранее Клава Кока показала поклонникам новые Mercedes небесно-голубого цвета и квартиру центре Москвы. 20 августа певица выступила на праздновании 299-летия Екатеринбурга. Ее шоу прошло обособленно от основных событий Дня города: в отличие от других артистов, выступавших в центре, Кока спела в Преображенском парке в Академическом районе. Концерт собрал несколько тысяч человек, которые впоследствии пожаловались на давку.