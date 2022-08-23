Клава Кока пообещала удивить фанатов на новом шоу

Певица написала, что сама удивляется от программы шоу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) пообещала удивить фанатов на своем большом сольном концерте «Magic Show Бал Клавы Коки», который пройдет 23 октября на «ЦСКА Арене» в Москве. Об этом певица написала в своем telegram-канале.

«Думала, что буду удивлять вас, но сама удивляюсь каждый новый день от всего того, что мы придумываем. Мы собрали лучшую команду и на полном серьезе покажем уровень!», — говорится в сообщении.

Певица отметила, что сейчас началась упорная подготовка к ее концерту. «Остается два месяца до шоу. Началась плотная ежедневная работа над каждым номером, каждой мелочью сцены, образов, постановок, музыки. Утвердили эскизы костюмов и вчера даже была первая примерка», — сообщила артистка.

«Magic Show Бал Клавы Коки» — по мнению певицы, это будет первый в России концерт-перфоманс мирового уровня. На шоу обещают показать новейшие иллюзии и спецэффекты, перфоманс в зале и на сцене. А также невероятные сказочные образы. Певица продала на свое шоу один билет за рекордную сумму — десять миллионов рублей. Покупатель станет частью программы шоу.

Ранее Клава Кока показала поклонникам новые Mercedes небесно-голубого цвета и квартиру центре Москвы. 20 августа певица выступила на праздновании 299-летия Екатеринбурга. Ее шоу прошло обособленно от основных событий Дня города: в отличие от других артистов, выступавших в центре, Кока спела в Преображенском парке в Академическом районе. Концерт собрал несколько тысяч человек, которые впоследствии пожаловались на давку.