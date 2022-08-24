Посольство РФ: США не хотят придавать огласке зверства «Азова»*

25 августа 2022 в 08:40 Размер текста - 17 +

США хочет скрыть преступления националистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США боятся проведения трибунала над членами националистической организации «Азов» (признана экстремистской, террористической и запрещена в РФ), потому что не хотят, чтобы мир узнал о бесчеловечных деяниях этих людей. Такое заявление сделало посольство РФ в США. «Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес нашей страны, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками. В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», — отметили представители ведомства в официальном telegram-канале. Батальон «Азов» был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и входило в состав Национальной гвардии Украины, пишет РАПСИ. Участников батальона обвиняют в военных преступлениях во время конфликта на Донбассе и связывают с неонацизмом. Во время проведения спецоперации на Украине российские войска взяли в плен большую часть членов неонацистской организации. Командиров подразделения обвиняют в пытках и убийствах российских военнопленных, пишет «Ридус». * нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в РФ

США боятся проведения трибунала над членами националистической организации «Азов» (признана экстремистской, террористической и запрещена в РФ), потому что не хотят, чтобы мир узнал о бесчеловечных деяниях этих людей. Такое заявление сделало посольство РФ в США. «Обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес нашей страны, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками. В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», — отметили представители ведомства в официальном telegram-канале. Батальон «Азов» был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и входило в состав Национальной гвардии Украины, пишет РАПСИ. Участников батальона обвиняют в военных преступлениях во время конфликта на Донбассе и связывают с неонацизмом. Во время проведения спецоперации на Украине российские войска взяли в плен большую часть членов неонацистской организации. Командиров подразделения обвиняют в пытках и убийствах российских военнопленных, пишет «Ридус». * нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в РФ