Суд узаконил заочный арест для депутата Госдумы из Челябинска

Вадим Белоусов скрылся перед приговором суда Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение Мосгорсуда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении осужденного за взятки депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова, принятое заочно. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе суда.

«Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвокатов без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу», — рассказала пресс-секретарь суда Анастасия Прядченко.

Согласно карточке дела в первом апелляционном суде, решение обжаловали четыре адвоката Белоусова. Ранее одна из его защитников Людмила Айвар сообщала, что жалобы на арест и на объявление в розыск были поданы защитой сразу после приговора.

Вадим Белоусов и его теща Маргарита Бутакова были признаны виновными в получении взяток на сумму 3,25 млрд рублей. Они не признали вину. Белоусов получил 10 лет в колонии строгого режима и штраф 500 млн рублей, он не явился на второй день оглашения приговора и после этого был объявлен в розыск. Бутакова получила пять лет условного лишения свободы и штраф 500 млн рублей.