В Екатеринбург завезли опасное масло из Пермского края

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Освящение куличей на хлебзаводе Абсолют. Тюмень, масло, масло сливочное
Масло не прошло проверку Россельхознадзора Фото:

В сливочном масле, которое завезли в Екатеринбург из Пермского края, содержатся вещества, способные вызвать аллергию и другие реакции. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

«В сливочном масле обнаружено наличие стеринов и эфиров жирных кислот, что говорит о фальсификации продукции», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте ведомства. Наличие этих веществ в молочной продукции может спровоцировать аллергию.

Масло поступило в Екатеринбург из Лысьвы (Пермский край). Анализ продукции был проведен 3 августа.

Ранее в Екатеринбурге нашли партию сметаны, изготовленной с нарушениями. Продукт не прошел проверку Россельхознадзора.

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В сливочном масле, которое завезли в Екатеринбург из Пермского края, содержатся вещества, способные вызвать аллергию и другие реакции. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. «В сливочном масле обнаружено наличие стеринов и эфиров жирных кислот, что говорит о фальсификации продукции», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте ведомства. Наличие этих веществ в молочной продукции может спровоцировать аллергию. Масло поступило в Екатеринбург из Лысьвы (Пермский край). Анализ продукции был проведен 3 августа. Ранее в Екатеринбурге нашли партию сметаны, изготовленной с нарушениями. Продукт не прошел проверку Россельхознадзора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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