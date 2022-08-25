В Екатеринбург завезли опасное масло из Пермского края

Масло не прошло проверку Россельхознадзора Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В сливочном масле, которое завезли в Екатеринбург из Пермского края, содержатся вещества, способные вызвать аллергию и другие реакции. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

«В сливочном масле обнаружено наличие стеринов и эфиров жирных кислот, что говорит о фальсификации продукции», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте ведомства. Наличие этих веществ в молочной продукции может спровоцировать аллергию.

Масло поступило в Екатеринбург из Лысьвы (Пермский край). Анализ продукции был проведен 3 августа.

Ранее в Екатеринбурге нашли партию сметаны, изготовленной с нарушениями. Продукт не прошел проверку Россельхознадзора.