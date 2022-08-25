Свердловчанин пытался провезти оружие в Абхазию

У свердловчанина забрали пистолет и патроны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На границе с Абхазией задержали свердловчанина, который пытался вывезти из страны пистолет с патронами без документов на них. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

«При таможенном досмотре автомобиля в бардачке у водителя был обнаружен травматический пистолет с маркировкой „Grand Power T11-FM1“, а также девять патронов к нему», — говорится в сообщении ведомства. При этом разрешения на оружие у свердловчанина не оказалось.

Пистолет и патроны забрали и отправили экспертам. Если вина мужчины подтвердится, его привлекут к ответственности.

Ранее в Екатеринбурге поймали пассажира поезда, который пытался провезти боевые гранаты в разобранном виде. Мужчину заметили сотрудники охраны и вызвали полицию. Его подозревают в незаконной транспортировке оружия.