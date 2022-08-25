Свердловчанин пытался провезти оружие в Абхазию

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У свердловчанина забрали пистолет и патроны Фото:

На границе с Абхазией задержали свердловчанина, который пытался вывезти из страны пистолет с патронами без документов на них. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

«При таможенном досмотре автомобиля в бардачке у водителя был обнаружен травматический пистолет с маркировкой „Grand Power T11-FM1“, а также девять патронов к нему», — говорится в сообщении ведомства. При этом разрешения на оружие у свердловчанина не оказалось.

Пистолет и патроны забрали и отправили экспертам. Если вина мужчины подтвердится, его привлекут к ответственности.

Ранее в Екатеринбурге поймали пассажира поезда, который пытался провезти боевые гранаты в разобранном виде. Мужчину заметили сотрудники охраны и вызвали полицию. Его подозревают в незаконной транспортировке оружия.

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На границе с Абхазией задержали свердловчанина, который пытался вывезти из страны пистолет с патронами без документов на них. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления. «При таможенном досмотре автомобиля в бардачке у водителя был обнаружен травматический пистолет с маркировкой „Grand Power T11-FM1“, а также девять патронов к нему», — говорится в сообщении ведомства. При этом разрешения на оружие у свердловчанина не оказалось. Пистолет и патроны забрали и отправили экспертам. Если вина мужчины подтвердится, его привлекут к ответственности. Ранее в Екатеринбурге поймали пассажира поезда, который пытался провезти боевые гранаты в разобранном виде. Мужчину заметили сотрудники охраны и вызвали полицию. Его подозревают в незаконной транспортировке оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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