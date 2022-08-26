Водитель загоревшегося в ДТП на Уралмаше Ford оказался пьяным

27 августа 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Авария произошла утром 27 августа (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водитель Ford Focus, чья машина загорелась после удара об уличный столб на Уралмаше, находился в состоянии алкогольного опьянения. Два пассажира, которых он вез, тоже были пьяными, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу. «36-летний водитель иномарки, наехавший на столб, был пьян. Две пассажирки — 1986 и 1993 года рождения также были пьяными», — уточнили в ведомстве. ДТП произошло утром 27 августа. Водитель Ford Focus, двигаясь по улице Донбасской в сторону бульвара Культуры, не справился с управлением и въехал в столб. Из-за удара машина загорелась. Все пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу №23. Ранее URA.RU рассказывало о ДТП с участием ребенка. Девятилетний мальчик выбежал на дорогу за укатившимся мячиком и попал под машину.

Водитель Ford Focus, чья машина загорелась после удара об уличный столб на Уралмаше, находился в состоянии алкогольного опьянения. Два пассажира, которых он вез, тоже были пьяными, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу. «36-летний водитель иномарки, наехавший на столб, был пьян. Две пассажирки — 1986 и 1993 года рождения также были пьяными», — уточнили в ведомстве. ДТП произошло утром 27 августа. Водитель Ford Focus, двигаясь по улице Донбасской в сторону бульвара Культуры, не справился с управлением и въехал в столб. Из-за удара машина загорелась. Все пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу №23. Ранее URA.RU рассказывало о ДТП с участием ребенка. Девятилетний мальчик выбежал на дорогу за укатившимся мячиком и попал под машину.