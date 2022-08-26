Машина въехала в столб и загорелась (архивное фото)
В Екатеринбурге на Уралмаше возле авторынка «Белая башня» на улице Донбасской, Ford Focus въехал в столб и загорелся. В ДТП пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.
«По предварительной информации, водитель машины, двигаясь по улице Донбасской, 1, не справился с управлением и въехал в столб, в результате чего произошло возгорание автомобиля. Пострадали три человека», — пояснило ведомство.
В автоинспекции сообщили, что пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу №23. Ранее URA.RU писало о ДТП с участием ребенка. Мальчик выбежал на дорогу за укатившимся мячиком и попал под машину.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»