26 августа 2022

На Уралмаше в ДТП с горящей машиной пострадали три человека. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто, киа
Машина въехала в столб и загорелась (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Уралмаше возле авторынка «Белая башня» на улице Донбасской, Ford Focus въехал в столб и загорелся. В ДТП пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, водитель машины, двигаясь по улице Донбасской, 1, не справился с управлением и въехал в столб, в результате чего произошло возгорание автомобиля. Пострадали три человека», — пояснило ведомство.

В автоинспекции сообщили, что пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу №23. Ранее URA.RU писало о ДТП с участием ребенка. Мальчик выбежал на дорогу за укатившимся мячиком и попал под машину.

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В Екатеринбурге на Уралмаше возле авторынка «Белая башня» на улице Донбасской, Ford Focus въехал в столб и загорелся. В ДТП пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель машины, двигаясь по улице Донбасской, 1, не справился с управлением и въехал в столб, в результате чего произошло возгорание автомобиля. Пострадали три человека», — пояснило ведомство. В автоинспекции сообщили, что пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу №23. Ранее URA.RU писало о ДТП с участием ребенка. Мальчик выбежал на дорогу за укатившимся мячиком и попал под машину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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