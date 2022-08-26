На Уралмаше в ДТП с горящей машиной пострадали три человека. Фото, видео

27 августа 2022 в 09:36 Размер текста - 17 +

Машина въехала в столб и загорелась (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на Уралмаше возле авторынка «Белая башня» на улице Донбасской, Ford Focus въехал в столб и загорелся. В ДТП пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель машины, двигаясь по улице Донбасской, 1, не справился с управлением и въехал в столб, в результате чего произошло возгорание автомобиля. Пострадали три человека», — пояснило ведомство. В автоинспекции сообщили, что пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу №23. Ранее URA.RU писало о ДТП с участием ребенка. Мальчик выбежал на дорогу за укатившимся мячиком и попал под машину. Фото: ГИБДД Екатеринбурга Фото: ГИБДД Екатеринбурга Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Уралмаше возле авторынка «Белая башня» на улице Донбасской, Ford Focus въехал в столб и загорелся. В ДТП пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель машины, двигаясь по улице Донбасской, 1, не справился с управлением и въехал в столб, в результате чего произошло возгорание автомобиля. Пострадали три человека», — пояснило ведомство. В автоинспекции сообщили, что пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу №23. Ранее URA.RU писало о ДТП с участием ребенка. Мальчик выбежал на дорогу за укатившимся мячиком и попал под машину.