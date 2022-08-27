Польше предрекли продовольственный кризис в ближайшие две недели

28 августа 2022 в 06:19 Размер текста - 17 +

С полок магазинов в Польше через две недели исчезнут мясо и молоко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Польше из-за высоких цен на газ в ближайшее время может возникнуть продовольственный кризис. В частности, с полок магазинов исчезнут мясо, молочные продукты и другие товары. Об этом пишет газета Wiadomo?ci. Авторы обращают внимание на то, что из-за подорожания углеводородов в стране закрылись либо сократили производство ряд предприятий, связанных с пищевой промышленностью. «Если производство на азотных заводах не вернется на прежний уровень, то через две — максимум три недели — мы не сможем закупать многие известные продукты в магазинах», — говорится в статье. Из магазинов могут исчезнуть мясо, молочные продукты и другие товары, резюмирует издание. Страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за масштабного санкционного давления против РФ. Все шаги со стороны европейских стран являются ответом на спецоперацию, которую проводит Россия на территории Украины с 24 февраля. В результате пожилые люди из Великобритании будут экономить на еде, чтобы позволить себе оплатить коммунальные услуги, цены на которые выросли из-за санкций, передает LIFE . По прогнозам аналитиков, увеличение стоимости еды и энергоресурсов может привести к увеличению числа голодающих в беднейших странах и к социальной нестабильности в Европе, уточняет «Ридус».

В Польше из-за высоких цен на газ в ближайшее время может возникнуть продовольственный кризис. В частности, с полок магазинов исчезнут мясо, молочные продукты и другие товары. Об этом пишет газета Wiadomo?ci. Авторы обращают внимание на то, что из-за подорожания углеводородов в стране закрылись либо сократили производство ряд предприятий, связанных с пищевой промышленностью. «Если производство на азотных заводах не вернется на прежний уровень, то через две — максимум три недели — мы не сможем закупать многие известные продукты в магазинах», — говорится в статье. Из магазинов могут исчезнуть мясо, молочные продукты и другие товары, резюмирует издание. Страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за масштабного санкционного давления против РФ. Все шаги со стороны европейских стран являются ответом на спецоперацию, которую проводит Россия на территории Украины с 24 февраля. В результате пожилые люди из Великобритании будут экономить на еде, чтобы позволить себе оплатить коммунальные услуги, цены на которые выросли из-за санкций, передает LIFE. По прогнозам аналитиков, увеличение стоимости еды и энергоресурсов может привести к увеличению числа голодающих в беднейших странах и к социальной нестабильности в Европе, уточняет «Ридус».