После атаки ВСУ жителей Енакиево перевозят в безопасное место

11 декабря 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

В одном из городов ДНР объявили эвакуацию населения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Объявленная в Енакиево Донецкой Народной Республики из-за атаки ВСУ эвакуация населения проходит на добровольной основе. Для жителей организовали безопасное место с питанием. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Новость по теме ВСУ атаковали дальнобойным высокоточным оружием Енакиево: что это за город «Все силовые структуры приведены в полную готовность, медицинская служба, сотрудники МЧС. Если у людей есть желание эвакуироваться, организованно безопасное место, где они могут отдохнуть, есть питание и т. д. Все в рабочем режиме, все под контролем», — приводит слова Пушилина РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, Вооруженные силы Украины ударили по городу Енакиево. Жертв при атаке удалось избежать. Но при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника тяжелое ранение получил житель Никитовского района Горловки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объявленная в Енакиево Донецкой Народной Республики из-за атаки ВСУ эвакуация населения проходит на добровольной основе. Для жителей организовали безопасное место с питанием. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Все силовые структуры приведены в полную готовность, медицинская служба, сотрудники МЧС. Если у людей есть желание эвакуироваться, организованно безопасное место, где они могут отдохнуть, есть питание и т. д. Все в рабочем режиме, все под контролем», — приводит слова Пушилина РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, Вооруженные силы Украины ударили по городу Енакиево. Жертв при атаке удалось избежать. Но при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника тяжелое ранение получил житель Никитовского района Горловки.