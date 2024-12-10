10 декабря 2024

После атаки ВСУ жителей Енакиево перевозят в безопасное место

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация населения из Донецка. Донецк, ДНР , донецкая народная республика, днр, донецк, шеврон, полиция, эвакуация населения
В одном из городов ДНР объявили эвакуацию населения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Объявленная в Енакиево Донецкой Народной Республики из-за атаки ВСУ эвакуация населения проходит на добровольной основе. Для жителей организовали безопасное место с питанием. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Новость по теме
ВСУ атаковали дальнобойным высокоточным оружием Енакиево: что это за город

«Все силовые структуры приведены в полную готовность, медицинская служба, сотрудники МЧС. Если у людей есть желание эвакуироваться, организованно безопасное место, где они могут отдохнуть, есть питание и т. д. Все в рабочем режиме, все под контролем», — приводит слова Пушилина РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, Вооруженные силы Украины ударили по городу Енакиево. Жертв при атаке удалось избежать. Но при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника тяжелое ранение получил житель Никитовского района Горловки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Объявленная в Енакиево Донецкой Народной Республики из-за атаки ВСУ эвакуация населения проходит на добровольной основе. Для жителей организовали безопасное место с питанием. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Все силовые структуры приведены в полную готовность, медицинская служба, сотрудники МЧС. Если у людей есть желание эвакуироваться, организованно безопасное место, где они могут отдохнуть, есть питание и т. д. Все в рабочем режиме, все под контролем», — приводит слова Пушилина РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, Вооруженные силы Украины ударили по городу Енакиево. Жертв при атаке удалось избежать. Но при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника тяжелое ранение получил житель Никитовского района Горловки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...