После атаки ВСУ жителей Енакиево перевозят в безопасное место

Объявленная в Енакиево Донецкой Народной Республики из-за атаки ВСУ эвакуация населения проходит на добровольной основе. Для жителей организовали безопасное место с питанием. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Все силовые структуры приведены в полную готовность, медицинская служба, сотрудники МЧС. Если у людей есть желание эвакуироваться, организованно безопасное место, где они могут отдохнуть, есть питание и т. д. Все в рабочем режиме, все под контролем», — приводит слова Пушилина РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, Вооруженные силы Украины ударили по городу Енакиево. Жертв при атаке удалось избежать. Но при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника тяжелое ранение получил житель Никитовского района Горловки.
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