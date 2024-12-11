Родственникам Добрынина придется заплатить миллионный долг ради наследства

Родственникам известного советского певца Вячеслава Добрынина предстоит погасить долг в размере более одного миллиона рублей. Только после этого они смогут получить его наследство.
«Родственникам Добрынина придется оплатить миллионный долг, чтобы получить его наследство», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что после смерти певца 1 октября его ИП прекратило деятельность, однако налоговая начислила имущественный налог за 2023 год.
При вступлении в наследство родственники обязаны погасить долги по налогам на транспорт. Также они должны будут учитывать задолженности по налогам на землю, отмечается в публикации.
Вячеслав Добрынин скончался 1 октября на 79-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности. По предварительным данным, причиной смерти стали нарушения мозгового кровообращения, вызвавшие сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность. Последние два месяца своей жизни он практически не вставал с кровати после трех перенесенных инсультов.
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