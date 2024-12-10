Сальдо: ВСУ бьют ракетами ATACMS в сторону Крымского моста

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают ракеты ATACMS в направлении Крымского моста. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Российская ПВО эффективно справляется с ракетами ATACMS, которые ВСУ запускают в сторону Крымского моста. Эти ракеты сбивают над территорией Херсонской области», — передает РИА Новости слова Сальдо.
Ранее Крымский мост пытались повредить при помощи модернизированных надводных военных беспилотников. Во время происшествия над Черным морем летал американский беспилотник MQ-9 Reaper.
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