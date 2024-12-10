10 декабря 2024

Сальдо: ВСУ бьют ракетами ATACMS в сторону Крымского моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Крымский мост пытаются атаковать ракетами
Крымский мост пытаются атаковать ракетами Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают ракеты ATACMS в направлении Крымского моста. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Российская ПВО эффективно справляется с ракетами ATACMS, которые ВСУ запускают в сторону Крымского моста. Эти ракеты сбивают над территорией Херсонской области», — передает РИА Новости слова Сальдо.

Ранее Крымский мост пытались повредить при помощи модернизированных надводных военных беспилотников. Во время происшествия над Черным морем летал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают ракеты ATACMS в направлении Крымского моста. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Российская ПВО эффективно справляется с ракетами ATACMS, которые ВСУ запускают в сторону Крымского моста. Эти ракеты сбивают над территорией Херсонской области», — передает РИА Новости слова Сальдо. Ранее Крымский мост пытались повредить при помощи модернизированных надводных военных беспилотников. Во время происшествия над Черным морем летал американский беспилотник MQ-9 Reaper.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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