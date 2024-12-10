Минсельхоз выступил за госрегулирование наценок на социально значимые продукты

В Министерстве сельского хозяйства России поддержали инициативу депутатов Госдумы ввести госрегулирование наценок на социально значимые продукты. Об этом сообщили источники близкие к ведомству.
«В Минсельхозе считают, что предложение депутатов о введении элементов госрегулирование наценок на продукты питания необходимо, когда цены растут на 10% и более в течение двух месяцев. Ограничивать надбавки для оптовой и розничной торговли предлагается на 5% и 15% соответственно», — передает газета «Известия» со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что поправки в закон о торговле разработали депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду». Парламентарии хотят, чтобы властям в регионах страны разрешили регулировать наценки на два десятка важных для жителей продуктов питания, например, на говядину, мясо птицы, масло и хлеб. Соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента России, отмечает издание.
Ранее правительство России не поддержало инициативу по ограничению цен на продукты питания первой необходимости. В Минсельхозе заявили, что такие меры невозможны, так как для этого пришлось бы заняться каждым этапом производства и продажи продукции.
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