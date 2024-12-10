10 декабря 2024

Telegraph: Зеленский поссорился с США, отказавшись мобилизовать 18-летних

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский разошелся во взглядах на мобилизацию с президентом США Байденом
Зеленский разошелся во взглядах на мобилизацию с президентом США Байденом Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский испортил отношения с США после того, как отказался изменить закон о мобилизации, чтобы призывать граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщили источники The Telegraph.

«За почти три года конфликта между лидерами Украины и США было множество ссор. Но та, которая начала разворачиваться на прошлой неделе, может стать последней», — передает газета The Telegraph, подразумевая разногласия стран по вопросу мобилизации.

Согласно публикации, отказ Зеленского мобилизовать граждан Украины возраста от 18 до 25 лет испортил его отношения с администрацией президента США. The Telegraph отмечает, что украинский лидер позволил себе публично отвергнуть идеи Байдена и нанес ему таким образом «прощальный удар».

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон поддерживает мобилизацию граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского, в свою очередь, сообщил, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Блинкен также заявил о критической ситуации на украинском фронте. По его словам, Киев будет вынужден пойти на решительные меры и начать мобилизацию еще большего числа граждан.

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Президент Украины Владимир Зеленский испортил отношения с США после того, как отказался изменить закон о мобилизации, чтобы призывать граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщили источники The Telegraph. «За почти три года конфликта между лидерами Украины и США было множество ссор. Но та, которая начала разворачиваться на прошлой неделе, может стать последней», — передает газета The Telegraph, подразумевая разногласия стран по вопросу мобилизации. Согласно публикации, отказ Зеленского мобилизовать граждан Украины возраста от 18 до 25 лет испортил его отношения с администрацией президента США. The Telegraph отмечает, что украинский лидер позволил себе публично отвергнуть идеи Байдена и нанес ему таким образом «прощальный удар». Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон поддерживает мобилизацию граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского, в свою очередь, сообщил, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Блинкен также заявил о критической ситуации на украинском фронте. По его словам, Киев будет вынужден пойти на решительные меры и начать мобилизацию еще большего числа граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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