Президент Украины Владимир Зеленский испортил отношения с США после того, как отказался изменить закон о мобилизации, чтобы призывать граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщили источники The Telegraph.
«За почти три года конфликта между лидерами Украины и США было множество ссор. Но та, которая начала разворачиваться на прошлой неделе, может стать последней», — передает газета The Telegraph, подразумевая разногласия стран по вопросу мобилизации.
Согласно публикации, отказ Зеленского мобилизовать граждан Украины возраста от 18 до 25 лет испортил его отношения с администрацией президента США. The Telegraph отмечает, что украинский лидер позволил себе публично отвергнуть идеи Байдена и нанес ему таким образом «прощальный удар».
Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон поддерживает мобилизацию граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского, в свою очередь, сообщил, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Блинкен также заявил о критической ситуации на украинском фронте. По его словам, Киев будет вынужден пойти на решительные меры и начать мобилизацию еще большего числа граждан.
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