В России приостановят переезд жителей регионов в Москву и Петербург

В России приостановят отток населения из регионов в Москву и Петербург. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Сохранение объектов культурного наследия народов Российской Федерации» призвал реставрировать все памятники архитектуры и истории, ввести их в хозяйственный оборот. Как объяснил URA.RU доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев, меры властей по реконструкции храмов и усадеб запустят экономику малых городов, в которых они находятся.
Мишустин во вступительном слове подчеркнул, что беречь памятники истории и культуры — это обязанность российского общества перед будущими поколениями. Как напомнил премьер, практически в каждом регионе есть сохранившиеся предметы монументального искусства, старинные здания, храмы, остатки древних городищ. Они рассказывают об отечественной многонациональной культуре, привлекая как историков, архитекторов, представителей творческой сферы, так и туристов, которым интересна Россия.
«Таких объектов в стране сейчас около 160 тысяч. Большая часть — в хорошем или удовлетворительном состоянии, однако есть и те, для восстановления которых нужны серьезные вложения», — сообщил глава правительства.
В послании Федеральному Собранию президент поручил проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия, а также устранить избыточные и противоречивые требования, напомнил Мишустин. По словам премьера, для решения этой задачи проведут инвентаризацию памятников, включенных в государственный реестр. «Затем они будут выстроены в приоритетном порядке для вовлечения в хозяйственный оборот. Это позволит точно определить, какой объем финансирования, сколько специалистов и времени понадобится, чтобы привести памятники в надлежащее состояние», — отметил глава кабинета министров.
Правительство также продолжит создавать условия для привлечения как можно большего числа инвесторов к работе по сохранению культурного и исторического наследия страны, сообщил он. Для этого предпринимателям будут давать кредиты по льготной ставке, чтобы уменьшить их расходы на реставрацию. После ее завершения инвестор сможет стать правообладателем объекта, но только при соблюдении обязанностей по его использованию и надлежащему содержанию, уточнил председатель правительства.
«Рассчитываем, что эта мера будет эффективной и востребованной. И в ближайшие годы поможет сберечь храмы, усадьбы, другие культурные и исторические ценности», — подытожил Мишустин.
Сохранение и реконструкция памятников культуры народов России оживит хозяйственную деятельность в небольших городах, где находятся эти достопримечательности. Так Дмитрий Журавлев объяснил план властей. Он напомнил, что часть населенных пунктов на территории страны прошла процесс деиндустриализации в последние годы существования СССР и в 1990-е годы, что приводило к уменьшению числа рабочих мест и оттоку населения в крупные агломерации.
«Восстановление усадеб, церквей и храмов вернет интерес туристов к этим местам. Люди будут посещать их, селиться в гостиницы и покупать сувениры. Это даст импульс развитию микроэкономики региона, простимулирует местный бизнес открывать отели, рестораны и мелкие производства, что, в свою очередь, приостановит отток населения в мегаполисы — в Москву и Петербург», — спрогнозировал политолог.
Новые культурно-исторические и туристические кластеры создадут рабочие места и повысят покупательную способность, полагает он. «Россия ставит задачу построить средние предприятия, для этого нужен покупатель внутри страны, потому что продукцию большой и сложной индустрии — танки, самолеты, ракеты, космические корабли и турбины — покупают либо госкорпорации, либо зарубежные заказчики. А штаны, пиджаки и прочие товары легкой промышленности, товары народного потребления — покупают в основном внутренние потребители. Рост числа таких людей усилит среднюю, то есть фактически региональную экономику России, запустит новые производства», — подчеркнул эксперт.
Поддержание памятников в хорошем состоянии, их реконструкция и восстановление имеют еще и символическое, социальное и общенациональное значение, напомнил Журавлев. «Ключевая роль культурных объектов — сохранение исторической памяти, которая необходима для сбережения государства и единения народов России», — резюмировал он.
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