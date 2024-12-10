Регионы, транжирящие деньги на спорт, завалят уголовными делами

Регионы России, транжирящие деньги на спортивные объекты, завалят уголовными делами. Аудиторы Счетной палаты России отметили неэффективное расходование казенных денег на федеральный проект «Спорт — норма жизни». Как отметили эксперты URA.RU, ужесточение проверок произошло с приходом нового руководителя — Бориса Ковальчука.
Аудиторы Счетной палаты проанализировали траты бюджетных средств федерального проекта «Спорт — норма жизни» с 2019 года по 1 июня 2024 года. Расходы за это время составили 123,4 млрд рублей. На строительство и оснащение спортивных объектов потрачено 82,7 % этой суммы, остальные средства — на мероприятия и подготовку кадров.
Счетная палата обратила внимание не только на значительную разницу в стоимости строительства однотипных спортивных объектов. Они признали эффективность расходов федерального проекта «Спорт — норма жизни» недостаточной. И отметили, что некоторые сооружения не пользуются популярностью у населения и не загружены на полную мощность. При этом 58,8 % объектов появились в регионах, имеющих уровень обеспеченности спортсооружениями выше среднего по стране, говорится в отчете.
Резюмируя итоги проверки, Счетная палата России предложила решения, которые приведут к сокращению бюджетных расходов на проект. В частности, этому может способствовать использование при строительстве типовой проектной документации без избыточных характеристик.
В адрес правительства ведомство направило рекомендацию изменить Правила предоставления и распределения субсидий. В том числе, сравнивать цены строительства аналогичных объектов в разных регионах до выделения средств и мониторить уровень обеспеченности регионов спортсооружениями. А Минспорту России палата предложила разработать инструкции по эффективной эксплуатации построенных объектов.
Эксперты URA.RU пояснили, что выводы Счетной палаты меняют подходы к выделению средств из бюджета на строительство социально-значимых объектов. Если сейчас экономическая эффективность расходования денег оценивается постфактум, то в перспективе ее будут обосновывать на старте.
Счетная палата России с приходом нового главы — Бориса Ковальчука — стала более интенсивно и жестко проводить свои проверки, поскольку президент Владимир Путин дал на это «зеленый свет», расширив летом полномочия ведомства, объяснил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «Кроме того, что палата теперь принимает в расчет „рыночность“ предстоящего выделения бюджетных средств, контроль за реализацией также будет усилен. Думаю, спустя короткое время мы увидим кратный рост обращений Счетной палаты в правоохранительные органы», — добавил эксперт.
Разницу в стоимости типовых строящихся объектов, выявленную во время проверки аудиторами, экономист объяснил как прямыми фактами коррупции, так и объективными рыночными факторами. «Разница в цене строительства похожих бассейнов и катков действительно может быть в различных территориях. Разные почвы и рельефы ведут к разным объемам работ по закладке фундаментов. К тому же, на старте в бюджет могла быть заложена одна стоимость материалов, а затем она выросла из-за сезонности, логистики, ошибок при строительстве или монтаже оборудования. Кому-то надо вести стройматериалы из другого региона, у кого-то они производятся на месте.
Кратное расхождение стоимости смет требует расследования. И учитывая, что Счетная палата уже привлекла внимание к этой системной проблеме, выводы на местах будут сделаны контролирующими органами», — уточнил Масленников.
Последствием таких проверок, которые проводятся со времен Олимпиады, является выявление огромного количества хищений в разных регионах и возбуждение массы уголовных дел, отмечает председатель Национального антикоррупционного комитета Совета при президенте по развитию гражданского общества (СПЧ) Кирилл Кабанов. «Миллиарды были украдены на строительстве Олимпиады, Чемпионата мира по футболу и других спортивных событиях. Конечно, уголовные дела возбуждаются, но постфактум. Какой смысл бить тревогу, когда деньги уже украдены? К сожалению, у нас ранее не существовало должного контроля на входе, то есть оценивания обоснованности цены. Этого до сих пор нет. А мы должны бороться не со следствием, а с причинами», — пояснил Кабанов.
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