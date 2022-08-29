Пермский завод соков купили московские бизнесмены

30 августа 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Эксперты считают, что после ухода Coca-Cola рынок безалкогольных напитков стал перспективным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений» продали пермский завод безалкогольных напитков «Санфрут» московским предпринимателям. Сделка составила более 300 млн рублей, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Причины продажи прежние собственники пока не комментируют. «По словам источников на рынке, московский предприниматель Ксения Галкина приобрела предприятие в интересах другого столичного бизнесмена, который ранее специализировался на коммерческой недвижимости, но после ухудшения ситуации в этой отрасли решил освоить новое для себя направление. Имя реального нового владельца „Санфрут“ на данный момент неизвестно. Эксперты считают сделку выгодной как для продавцов, так и для покупателя, отмечая, что в текущих экономических условиях производство напитков является перспективным бизнесом», — пишет издание. Компания «Санфрут» производит напитки под марками «Дарио», «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса». Учредителем завода изначально выступило ОАО «Минеральные удобрения», и он был в собственности бывших топ-менеджеров компании Геннадия Шилова, Валерия Чупракова и Наили Николаевой. Головной офис и производственная площадка предприятия находятся в Перми, завод также имеет 40 офисов и в других регионах России. «Санфрут» выпускает более 200 млн литров напитков в год. Количество сотрудников в компании — почти тысяча человек.

Бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений» продали пермский завод безалкогольных напитков «Санфрут» московским предпринимателям. Сделка составила более 300 млн рублей, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Причины продажи прежние собственники пока не комментируют. «По словам источников на рынке, московский предприниматель Ксения Галкина приобрела предприятие в интересах другого столичного бизнесмена, который ранее специализировался на коммерческой недвижимости, но после ухудшения ситуации в этой отрасли решил освоить новое для себя направление. Имя реального нового владельца „Санфрут“ на данный момент неизвестно. Эксперты считают сделку выгодной как для продавцов, так и для покупателя, отмечая, что в текущих экономических условиях производство напитков является перспективным бизнесом», — пишет издание. Компания «Санфрут» производит напитки под марками «Дарио», «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса». Учредителем завода изначально выступило ОАО «Минеральные удобрения», и он был в собственности бывших топ-менеджеров компании Геннадия Шилова, Валерия Чупракова и Наили Николаевой. Головной офис и производственная площадка предприятия находятся в Перми, завод также имеет 40 офисов и в других регионах России. «Санфрут» выпускает более 200 млн литров напитков в год. Количество сотрудников в компании — почти тысяча человек.