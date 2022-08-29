Пермский завод соков купили московские бизнесмены

Бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений» продали пермский завод безалкогольных напитков «Санфрут» московским предпринимателям. Сделка составила более 300 млн рублей, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Причины продажи прежние собственники пока не комментируют.
«По словам источников на рынке, московский предприниматель Ксения Галкина приобрела предприятие в интересах другого столичного бизнесмена, который ранее специализировался на коммерческой недвижимости, но после ухудшения ситуации в этой отрасли решил освоить новое для себя направление. Имя реального нового владельца „Санфрут“ на данный момент неизвестно. Эксперты считают сделку выгодной как для продавцов, так и для покупателя, отмечая, что в текущих экономических условиях производство напитков является перспективным бизнесом», — пишет издание.
Компания «Санфрут» производит напитки под марками «Дарио», «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса». Учредителем завода изначально выступило ОАО «Минеральные удобрения», и он был в собственности бывших топ-менеджеров компании Геннадия Шилова, Валерия Чупракова и Наили Николаевой.
Головной офис и производственная площадка предприятия находятся в Перми, завод также имеет 40 офисов и в других регионах России. «Санфрут» выпускает более 200 млн литров напитков в год. Количество сотрудников в компании — почти тысяча человек.
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Бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений» продали пермский завод безалкогольных напитков «Санфрут» московским предпринимателям. Сделка составила более 300 млн рублей, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Причины продажи прежние собственники пока не комментируют. «По словам источников на рынке, московский предприниматель Ксения Галкина приобрела предприятие в интересах другого столичного бизнесмена, который ранее специализировался на коммерческой недвижимости, но после ухудшения ситуации в этой отрасли решил освоить новое для себя направление. Имя реального нового владельца „Санфрут“ на данный момент неизвестно. Эксперты считают сделку выгодной как для продавцов, так и для покупателя, отмечая, что в текущих экономических условиях производство напитков является перспективным бизнесом», — пишет издание. Компания «Санфрут» производит напитки под марками «Дарио», «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса». Учредителем завода изначально выступило ОАО «Минеральные удобрения», и он был в собственности бывших топ-менеджеров компании Геннадия Шилова, Валерия Чупракова и Наили Николаевой. Головной офис и производственная площадка предприятия находятся в Перми, завод также имеет 40 офисов и в других регионах России. «Санфрут» выпускает более 200 млн литров напитков в год. Количество сотрудников в компании — почти тысяча человек.