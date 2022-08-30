Представитель Путина ответил на угрозы Зеленского военным РФ

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Цели в спецоперации будут достигнуты, несмотря на угрозы Зеленского, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская специальная операция на Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами, несмотря на угрозы киевских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Спецоперация продолжается. Она продолжается методично, в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли российским военным опасаться угроз президента Украины Владимира Зеленского, обещавшего «вернуть» освобожденные территории.

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Российская специальная операция на Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами, несмотря на угрозы киевских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Спецоперация продолжается. Она продолжается методично, в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли российским военным опасаться угроз президента Украины Владимира Зеленского, обещавшего «вернуть» освобожденные территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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