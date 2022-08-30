Представитель Путина ответил на угрозы Зеленского военным РФ

30 августа 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Цели в спецоперации будут достигнуты, несмотря на угрозы Зеленского, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская специальная операция на Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами, несмотря на угрозы киевских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Спецоперация продолжается. Она продолжается методично, в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли российским военным опасаться угроз президента Украины Владимира Зеленского, обещавшего «вернуть» освобожденные территории.

Российская специальная операция на Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами, несмотря на угрозы киевских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Спецоперация продолжается. Она продолжается методично, в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли российским военным опасаться угроз президента Украины Владимира Зеленского, обещавшего «вернуть» освобожденные территории.