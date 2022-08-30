В Частоозерском округе Курганской области на День знаний 1 сентября запретили продажу спиртного. Об этом говорится в официальном аккаунте администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«Распоряжение: установить на территории Частоозерского муниципального округа запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 сентября 2022 года. <…> Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой», — подписал документ глава округа Петр Перепечин. Распоряжение подписано 26 августа.
До этого URA.RU писало, что 27 августа в День города Шадринска запрещали продажу спиртного. Также в тот день запрет на реализацию алкоголя действовал в Шумихинском округе.
Документ подписан от 26 августа главой округа Петром Перепечиным
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
В Частоозерском округе Курганской области на День знаний 1 сентября запретили продажу спиртного. Об этом говорится в официальном аккаунте администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Распоряжение: установить на территории Частоозерского муниципального округа запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 сентября 2022 года. <…> Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой», — подписал документ глава округа Петр Перепечин. Распоряжение подписано 26 августа. До этого URA.RU писало, что 27 августа в День города Шадринска запрещали продажу спиртного. Также в тот день запрет на реализацию алкоголя действовал в Шумихинском округе.