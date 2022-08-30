В курганском округе 1 сентября запретили продавать алкоголь. Фото

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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, вино, суррогатный алкоголь
В День знаний в одном из курганских округов запретили продажу алкоголя Фото:

В Частоозерском округе Курганской области на День знаний 1 сентября запретили продажу спиртного. Об этом говорится в официальном аккаунте администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Распоряжение: установить на территории Частоозерского муниципального округа запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 сентября 2022 года. <…> Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой», — подписал документ глава округа Петр Перепечин. Распоряжение подписано 26 августа.

До этого URA.RU писало, что 27 августа в День города Шадринска запрещали продажу спиртного. Также в тот день запрет на реализацию алкоголя действовал в Шумихинском округе.

Документ подписан от 26 августа главой округа Петром Перепечиным

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В Частоозерском округе Курганской области на День знаний 1 сентября запретили продажу спиртного. Об этом говорится в официальном аккаунте администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Распоряжение: установить на территории Частоозерского муниципального округа запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 сентября 2022 года. <…> Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой», — подписал документ глава округа Петр Перепечин. Распоряжение подписано 26 августа. До этого URA.RU писало, что 27 августа в День города Шадринска запрещали продажу спиртного. Также в тот день запрет на реализацию алкоголя действовал в Шумихинском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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