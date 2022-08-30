В правительстве РФ поддержали отмену ряда штрафов для водителей

Автор идеи — депутат Александр Демин Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Правительство РФ одобрило инициативу об отмене штрафов за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспортного средства, с которой выступил депутат Госдумы от партии «Новые люди», кандидат в губернаторы Свердловской области Александр Демин.

«Большое число штрафов связано с превышением габаритных нормативов грузового транспорта от 1 до 5 см. Такие превышения фиксируются в основном на тентованных грузовиках, у которых просто раздуваются тенты во время движения. Это никак не влияет на безопасность дорожного движения», — сообщил парламентарий URA.RU.

Депутат пояснил, что российское правительство уже представило положительный отзыв на его инициативу, ранее направленную в федеральный кабмин. Помимо Демина ее авторами стали еще три депутата от «Новых людей» — вице-спикер ГД Владислав Даванков, а также депутаты Владимир Плякин и Григорий Шилкин. Основанием стало поступившее ранее к «Новым людям» обращение о проблеме со штрафами от Ассоциации грузоперевозчиков.

«Новые люди» предлагают ввести «нештрафуемый» диапазон — не более 10 см от превышения допустимых габаритов грузового транспорта. В партии считают, что введение данных поправок в КоАП РФ позволит избежать необоснованных претензий к дальнобойщикам.

По словам Демина, уже в ближайшее время законопроект об отмене штрафов за незначительное превышение габаритов грузовиков может быть рассмотрен депутатами Госдумы в первом чтении. «Многие владельцы грузовиков попадают на штрафы в 150 тысяч рублей только потому, что у них от ветра поднялся тент под камерой. Это бессмысленное наказание должно быть отменено», — резюмировал политик.