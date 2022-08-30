Челябинский пивовар вырастил помидоры необычной формы. Фото

31 августа 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

У Ильи Ройтенберга выросли не круглые, а удлиненные помидоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский ресторатор, владелец «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг вырастил на садовом участке помидоры необычной формы. Плоды выросли не круглые, а вытянутые. Пивовар спросил у своих подписчиков в социальных сетях, что это за сорт. «Что это за помидорный сорт такой у меня уродился? Его мужикам есть можно? Солить или не нужно? В теплицу заходить не опасно?», — написал Ройтенберг на своей странице в «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU попытался выяснить, что за сорт вырастил Ройтенберг. Это оказалось не так просто. Сортов удлиненной формы очень много. Только на одном из сайтов поисковой сети их оказалось около 15 штук. Из всех сортов, которые были просмотрены на сайте, больше всего к помидорам пивовара по форме и описанию подошел сорт «Рома». Этот засолочный детерминантный сорт производитель рекомендует для начинающих дачников. Пивовар пытается узнать, что за сорт помидор он вырастил Фото: личная страница Ильи Ройтенберга в «ВКонтакте» Фото: личная страница Ильи Ройтенберга в «ВКонтакте»

Челябинский ресторатор, владелец «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг вырастил на садовом участке помидоры необычной формы. Плоды выросли не круглые, а вытянутые. Пивовар спросил у своих подписчиков в социальных сетях, что это за сорт. «Что это за помидорный сорт такой у меня уродился? Его мужикам есть можно? Солить или не нужно? В теплицу заходить не опасно?», — написал Ройтенберг на своей странице в «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU попытался выяснить, что за сорт вырастил Ройтенберг. Это оказалось не так просто. Сортов удлиненной формы очень много. Только на одном из сайтов поисковой сети их оказалось около 15 штук. Из всех сортов, которые были просмотрены на сайте, больше всего к помидорам пивовара по форме и описанию подошел сорт «Рома». Этот засолочный детерминантный сорт производитель рекомендует для начинающих дачников.