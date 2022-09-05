Лже-сантехники выманили 400 тысяч у одинокой пенсионерки из Челябинска. Видео

Предприниматели навязали 87-летней жительнице Челябинска работы в квартире на 370 тысяч рублей

06 сентября 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

87-летняя бабушка осталась без средств к сущетвованию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Челябинска Валентина Ершова осталась без денег на еду и лекарства, отдав почти 400 тысяч рублей недобросовестным сантехникам, навязавшим ненужные работы в ее квартире. 87-летняя женщина ждет, что в отношении лже-предпринимателей будет возбуждено уголовное дело, но с марта 2022 года никаких движений в этом направлении нет. Как рассказала URA.RU старший помощник прокурора Ленинского района Наталья Леготина, бабушку действительно ввели в заблуждение в феврале этого года представители индивидуального предпринимателя Колганова Михаила Владимировича. Сейчас в ее интересах прокурором в суд направлен иск о расторжении договора подряда и взыскании денег. Также материалы прокурорской проверки весной 2022 года были направлены в полицию. «Валентина Ершова живет одна в квартире, состоит на учете в центре социального обслуживания, близких родственников в Челябинске не имеет. Женщина доверчивая, открывает дверь всем, кто приходит. В феврале 2022 года к ней трижды приходили представители ИП Когланова М.В и навязали ей выполнение работ, за которые она заплатила в общей сумме около 370 тысяч рублей. Стоимость работ по замене смесителя, унитаза, установки стабилизатора электричества оказалась многократно завышена, кроме того, в этих работах женщина не нуждалась, выполнены они оказались некачественно и не в полном объеме, а работа по последнему договору не выполнена вообще», — рассказала Наталья Леготина. В суде прокуратура в интересах женщины просит расторгнуть третий, последний, договор подряда, по которому с женщины взяли 100 тысяч рублей якобы за замену двух сломанных створок окна, которые на самом деле исправны. Коммерсанта просят вернуть деньги, а также заплатить неустойку и штраф, всего 360 тысяч рублей. ИП Михаил Колганов на вызов в прокуратуру для дачи объяснений по факту возможного нарушения прав потребителя не явился. По данным СБИС, ИП было зарегистрировано в августе 2021 года, а в августе 2022 года было ликвидировано. Указанный в открытом доступе телефон компании не отвечает. На электронный адрес предпринимателя направлен запрос, комментарий будет опубликован после получения. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску информацию предоставят позднее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Челябинска Валентина Ершова осталась без денег на еду и лекарства, отдав почти 400 тысяч рублей недобросовестным сантехникам, навязавшим ненужные работы в ее квартире. 87-летняя женщина ждет, что в отношении лже-предпринимателей будет возбуждено уголовное дело, но с марта 2022 года никаких движений в этом направлении нет. Как рассказала URA.RU старший помощник прокурора Ленинского района Наталья Леготина, бабушку действительно ввели в заблуждение в феврале этого года представители индивидуального предпринимателя Колганова Михаила Владимировича. Сейчас в ее интересах прокурором в суд направлен иск о расторжении договора подряда и взыскании денег. Также материалы прокурорской проверки весной 2022 года были направлены в полицию. «Валентина Ершова живет одна в квартире, состоит на учете в центре социального обслуживания, близких родственников в Челябинске не имеет. Женщина доверчивая, открывает дверь всем, кто приходит. В феврале 2022 года к ней трижды приходили представители ИП Когланова М.В и навязали ей выполнение работ, за которые она заплатила в общей сумме около 370 тысяч рублей. Стоимость работ по замене смесителя, унитаза, установки стабилизатора электричества оказалась многократно завышена, кроме того, в этих работах женщина не нуждалась, выполнены они оказались некачественно и не в полном объеме, а работа по последнему договору не выполнена вообще», — рассказала Наталья Леготина. В суде прокуратура в интересах женщины просит расторгнуть третий, последний, договор подряда, по которому с женщины взяли 100 тысяч рублей якобы за замену двух сломанных створок окна, которые на самом деле исправны. Коммерсанта просят вернуть деньги, а также заплатить неустойку и штраф, всего 360 тысяч рублей. ИП Михаил Колганов на вызов в прокуратуру для дачи объяснений по факту возможного нарушения прав потребителя не явился. По данным СБИС, ИП было зарегистрировано в августе 2021 года, а в августе 2022 года было ликвидировано. Указанный в открытом доступе телефон компании не отвечает. На электронный адрес предпринимателя направлен запрос, комментарий будет опубликован после получения. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску информацию предоставят позднее.