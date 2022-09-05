Пермский строитель угнал машину у спящего начальника

06 сентября 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Строитель из Пермского края обвиняется в угоне машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Строитель из Пермского края угнал машину у бригадира, пока тот спал. Подробности преступления рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «В августе обвиняемый работал на стройке в селе Бикбарда Куединского муниципального округа. В один из дней он решил угнать машину бригадира, для этого пробрался в жилой вагончик и пока его начальник спал, забрал ключи от машины и поехал в сторону Чернушки», — рассказали в ведомстве. Сотрудники полиции задержали угонщика, им оказался 37-летний пермяк. Выяснилось, что мужчина не имел права управлять автомобилем. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, в ближайшем будущем его ждет суд.

Строитель из Пермского края угнал машину у бригадира, пока тот спал. Подробности преступления рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «В августе обвиняемый работал на стройке в селе Бикбарда Куединского муниципального округа. В один из дней он решил угнать машину бригадира, для этого пробрался в жилой вагончик и пока его начальник спал, забрал ключи от машины и поехал в сторону Чернушки», — рассказали в ведомстве. Сотрудники полиции задержали угонщика, им оказался 37-летний пермяк. Выяснилось, что мужчина не имел права управлять автомобилем. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, в ближайшем будущем его ждет суд.