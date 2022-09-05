05 сентября 2022

Пермский строитель угнал машину у спящего начальника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова на стройке детских садов. Челябинск , каменщик, строитель, рабочий, кладка кирпича, стройка
Строитель из Пермского края обвиняется в угоне машины Фото:

Строитель из Пермского края угнал машину у бригадира, пока тот спал. Подробности преступления рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«В августе обвиняемый работал на стройке в селе Бикбарда Куединского муниципального округа. В один из дней он решил угнать машину бригадира, для этого пробрался в жилой вагончик и пока его начальник спал, забрал ключи от машины и поехал в сторону Чернушки», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции задержали угонщика, им оказался 37-летний пермяк. Выяснилось, что мужчина не имел права управлять автомобилем. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, в ближайшем будущем его ждет суд.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Строитель из Пермского края угнал машину у бригадира, пока тот спал. Подробности преступления рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «В августе обвиняемый работал на стройке в селе Бикбарда Куединского муниципального округа. В один из дней он решил угнать машину бригадира, для этого пробрался в жилой вагончик и пока его начальник спал, забрал ключи от машины и поехал в сторону Чернушки», — рассказали в ведомстве. Сотрудники полиции задержали угонщика, им оказался 37-летний пермяк. Выяснилось, что мужчина не имел права управлять автомобилем. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, в ближайшем будущем его ждет суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...