Пермский строитель угнал машину у спящего начальника

Строитель из Пермского края обвиняется в угоне машины
Строитель из Пермского края угнал машину у бригадира, пока тот спал. Подробности преступления рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.
«В августе обвиняемый работал на стройке в селе Бикбарда Куединского муниципального округа. В один из дней он решил угнать машину бригадира, для этого пробрался в жилой вагончик и пока его начальник спал, забрал ключи от машины и поехал в сторону Чернушки», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники полиции задержали угонщика, им оказался 37-летний пермяк. Выяснилось, что мужчина не имел права управлять автомобилем. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, в ближайшем будущем его ждет суд.
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