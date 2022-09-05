Директор миасского автозавода назвал курс евро для возобновления экспорта

Гендиректор миасского автозавода «Урал» (Челябинская область) Павел Яковлев назвал курс евро, комфортный для возобновления экспорта машин. По словам топ-менеджера, валюта должна подорожать до 80 и более рублей.
«Если евро будет стоить больше 80 рублей, то возобновим экспорт. Традиционно за рубеж уходило ежегодно порядка полутора тысяч автомобилей», — сообщила URA.RU пресс-служба завода со ссылкой на слова Яковлева.
Гендиректор отметил, что привычными рынками для поставок продукции «Урала» являются страны Средней Азии и Африки. В настоящее время компания сосредоточилась на продажах только внутри РФ.
Автозавод нарастил выпуск продукции. По итогам года на предприятии рассчитывают выйти на уровень реализации в 9400 машин. По оценкам Яковлева, чтобы удвоить этот показатель, необходимо дополнительно принять 2500 человек, включая 240 человек — для работы на главном конвейере. Сейчас конвейер работает в одну смену, но мог бы в две. В течение второго полугодия «Урал» примет на работу 300 работников.
Компания готова обучать новых сотрудников, привлекая их из других городов. Для иногородних предусмотрены компенсации: 8 тысяч рублей ежемесячно — для жителей Златоуста, 3,5 тысячи рублей — для приезжающих из Чебаркуля. С 1 октября на заводе у всего коллектива вырастет зарплата.
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