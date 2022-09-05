Директор миасского автозавода назвал курс евро для возобновления экспорта

Директор миасского автозавода Яковлев: экспорт машин возобновится при другом курсе евро

06 сентября 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Автозавод возобновит продажи транспорта за рубеж при другом курсе евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гендиректор миасского автозавода «Урал» (Челябинская область) Павел Яковлев назвал курс евро, комфортный для возобновления экспорта машин. По словам топ-менеджера, валюта должна подорожать до 80 и более рублей. «Если евро будет стоить больше 80 рублей, то возобновим экспорт. Традиционно за рубеж уходило ежегодно порядка полутора тысяч автомобилей», — сообщила URA.RU пресс-служба завода со ссылкой на слова Яковлева. Гендиректор отметил, что привычными рынками для поставок продукции «Урала» являются страны Средней Азии и Африки. В настоящее время компания сосредоточилась на продажах только внутри РФ. Автозавод нарастил выпуск продукции. По итогам года на предприятии рассчитывают выйти на уровень реализации в 9400 машин. По оценкам Яковлева, чтобы удвоить этот показатель, необходимо дополнительно принять 2500 человек, включая 240 человек — для работы на главном конвейере. Сейчас конвейер работает в одну смену, но мог бы в две. В течение второго полугодия «Урал» примет на работу 300 работников. Компания готова обучать новых сотрудников, привлекая их из других городов. Для иногородних предусмотрены компенсации: 8 тысяч рублей ежемесячно — для жителей Златоуста, 3,5 тысячи рублей — для приезжающих из Чебаркуля. С 1 октября на заводе у всего коллектива вырастет зарплата.

Гендиректор миасского автозавода «Урал» (Челябинская область) Павел Яковлев назвал курс евро, комфортный для возобновления экспорта машин. По словам топ-менеджера, валюта должна подорожать до 80 и более рублей. «Если евро будет стоить больше 80 рублей, то возобновим экспорт. Традиционно за рубеж уходило ежегодно порядка полутора тысяч автомобилей», — сообщила URA.RU пресс-служба завода со ссылкой на слова Яковлева. Гендиректор отметил, что привычными рынками для поставок продукции «Урала» являются страны Средней Азии и Африки. В настоящее время компания сосредоточилась на продажах только внутри РФ. Автозавод нарастил выпуск продукции. По итогам года на предприятии рассчитывают выйти на уровень реализации в 9400 машин. По оценкам Яковлева, чтобы удвоить этот показатель, необходимо дополнительно принять 2500 человек, включая 240 человек — для работы на главном конвейере. Сейчас конвейер работает в одну смену, но мог бы в две. В течение второго полугодия «Урал» примет на работу 300 работников. Компания готова обучать новых сотрудников, привлекая их из других городов. Для иногородних предусмотрены компенсации: 8 тысяч рублей ежемесячно — для жителей Златоуста, 3,5 тысячи рублей — для приезжающих из Чебаркуля. С 1 октября на заводе у всего коллектива вырастет зарплата.