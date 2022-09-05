05 сентября 2022

Пермские активисты заявили об отъезде в Запорожье

Пермские молодогвардейцы едут в Мелитополь помогать жителям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, гуманитарная помощь донбассу, z символ, отправка гуманитарки, пермский край жителям донбасса, zv
Один из молодогвардейцев едет в третий раз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два активиста пермского подразделения «Молодой гвардии Единой России» в составе группы из 65 человек со всей страны едут Запорожье. Они будут помогать жителям Мелитополя. Об этом сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

«На Донбасс и в освобожденные территории отправился новый отряд добровольцев „Молодой Гвардии Единой России“ и „Волонтерской Роты“. От Пермского края в составе отряда отправились два активиста „Молодой Гвардии“ — Андрей Сотников и Егор Воронин. Пермяки будут оказывать помощь жителям Мелитополя», — говорится в сообщении.

Волонтеры будут помогать в больнице, раздавать гуманитарную помощь, заниматься с детьми и т. д. Андрей Сотников отправляется в зону СВО в третий раз. Он объяснил это тем, что, побывав на месте, понял, насколько велика потребность в волонтерах. Работы предстоит много, но опыт уже есть, а значит справимся», — отметил Сотников.

В ЛДНР в разное время работали пять активистов пермской «Молодой гвардии». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заключил соглашение о сотрудничестве с главой Северодонецка Николаем Моргуновым. Прикамье примет активное участие в восстановлении инфраструктуры территории.

Россия проводит спецоперацию по прекращению восьмилетней агрессии Украины в отношении жителей Донбасса с 24 февраля. Безусловным приоритетом является соблюдение всех норм гуманитарного права.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Два активиста пермского подразделения «Молодой гвардии Единой России» в составе группы из 65 человек со всей страны едут Запорожье. Они будут помогать жителям Мелитополя. Об этом сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». «На Донбасс и в освобожденные территории отправился новый отряд добровольцев „Молодой Гвардии Единой России“ и „Волонтерской Роты“. От Пермского края в составе отряда отправились два активиста „Молодой Гвардии“ — Андрей Сотников и Егор Воронин. Пермяки будут оказывать помощь жителям Мелитополя», — говорится в сообщении. Волонтеры будут помогать в больнице, раздавать гуманитарную помощь, заниматься с детьми и т. д. Андрей Сотников отправляется в зону СВО в третий раз. Он объяснил это тем, что, побывав на месте, понял, насколько велика потребность в волонтерах. Работы предстоит много, но опыт уже есть, а значит справимся», — отметил Сотников. В ЛДНР в разное время работали пять активистов пермской «Молодой гвардии». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заключил соглашение о сотрудничестве с главой Северодонецка Николаем Моргуновым. Прикамье примет активное участие в восстановлении инфраструктуры территории. Россия проводит спецоперацию по прекращению восьмилетней агрессии Украины в отношении жителей Донбасса с 24 февраля. Безусловным приоритетом является соблюдение всех норм гуманитарного права.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...