Пермские активисты заявили об отъезде в Запорожье

Пермские молодогвардейцы едут в Мелитополь помогать жителям

06 сентября 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Один из молодогвардейцев едет в третий раз Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два активиста пермского подразделения «Молодой гвардии Единой России» в составе группы из 65 человек со всей страны едут Запорожье. Они будут помогать жителям Мелитополя. Об этом сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». «На Донбасс и в освобожденные территории отправился новый отряд добровольцев „Молодой Гвардии Единой России“ и „Волонтерской Роты“. От Пермского края в составе отряда отправились два активиста „Молодой Гвардии“ — Андрей Сотников и Егор Воронин. Пермяки будут оказывать помощь жителям Мелитополя», — говорится в сообщении. Волонтеры будут помогать в больнице, раздавать гуманитарную помощь, заниматься с детьми и т. д. Андрей Сотников отправляется в зону СВО в третий раз. Он объяснил это тем, что, побывав на месте, понял, насколько велика потребность в волонтерах. Работы предстоит много, но опыт уже есть, а значит справимся», — отметил Сотников. В ЛДНР в разное время работали пять активистов пермской «Молодой гвардии». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заключил соглашение о сотрудничестве с главой Северодонецка Николаем Моргуновым. Прикамье примет активное участие в восстановлении инфраструктуры территории. Россия проводит спецоперацию по прекращению восьмилетней агрессии Украины в отношении жителей Донбасса с 24 февраля. Безусловным приоритетом является соблюдение всех норм гуманитарного права.

Два активиста пермского подразделения «Молодой гвардии Единой России» в составе группы из 65 человек со всей страны едут Запорожье. Они будут помогать жителям Мелитополя. Об этом сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». «На Донбасс и в освобожденные территории отправился новый отряд добровольцев „Молодой Гвардии Единой России“ и „Волонтерской Роты“. От Пермского края в составе отряда отправились два активиста „Молодой Гвардии“ — Андрей Сотников и Егор Воронин. Пермяки будут оказывать помощь жителям Мелитополя», — говорится в сообщении. Волонтеры будут помогать в больнице, раздавать гуманитарную помощь, заниматься с детьми и т. д. Андрей Сотников отправляется в зону СВО в третий раз. Он объяснил это тем, что, побывав на месте, понял, насколько велика потребность в волонтерах. Работы предстоит много, но опыт уже есть, а значит справимся», — отметил Сотников. В ЛДНР в разное время работали пять активистов пермской «Молодой гвардии». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заключил соглашение о сотрудничестве с главой Северодонецка Николаем Моргуновым. Прикамье примет активное участие в восстановлении инфраструктуры территории. Россия проводит спецоперацию по прекращению восьмилетней агрессии Украины в отношении жителей Донбасса с 24 февраля. Безусловным приоритетом является соблюдение всех норм гуманитарного права.