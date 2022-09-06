Соловьев устроил травлю западного журналиста, прилетевшего в Екатеринбург

Ведущий спровоцировал травлю датчанина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев в своей соцсети опубликовал пост telegram-канала УРАЛLIVE, где корреспондента датской газеты Berlingske Эмиля Роттбелля назвали военным шпионом, приехавшим в Екатеринбург, и выложили номер его сотового телефона. После этого журналисту посыпались сообщения с угрозами и требованием убираться из России, написал в соцсети главный редактор издания «Вечерние ведомости», общественник Владислав Постников.

«Телеграм-канал этой самой „уральской команды Соловьева“, уже не раз публиковавший откровенные фейки, тут же объявляет журналиста военным шпионом, а сам Соловьев это моментально репостит и навлекает на гостя волну хейта. Не мог после этого не провести мини-экскурсию для гостя по Екатеринбургу. Рассказал Эмилю про наш город — его историю, здания, людей. Надеюсь, что сгладил впечатление от данных неадекватов», — говорится в посте Владислава Постникова.

Общественник выложил фотографии телефона датчанина, на которых видны поступившие сообщения. «Вали из нашей страны, мразь!»; «Эмиль, не надо распаковывать вещи. Вам надлежит вылететь обратным рейсом»; «Вали домой, go home»; «Уезжай на х. с России»; «Советуем покинуть нашу страну во избежание неприятных для вас ситуаций» и прочее.

Ранее URA.RU сообщало, что российский корреспондент издания Berlingske Эмиль Роттбелль прилетел в Екатеринбург. Цель западного журналиста — провести соцопрос свердловчан и узнать, как изменилась столица Урала после протестов в сквере.

Фото: Соцсети Владислава Постникова