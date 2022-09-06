Завод в Златоусте подал в суд на жену спикера местных депутатов

Завод «Златмаш» в Златоусте подал в суд на жену спикера горсобрания Карюкова

Завод «Златмаш» пытается через суд взыскать 54 тысячи рублей с супруги председателя горсобрания Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Завод «Златмаш» в Златоусте (Челябинская область) подал иск к Юлии Карюковой, которая является супругой председателя горсобрания Алексея Карюкова. Как следует из картотеки арбитражных дел, спор касается накопившейся за ряд лет задолженности.

«Исковое заявление принять. Возбудить производство по делу», — сообщается в определении Арбитражного суда региона.

Согласно документу, АО «Златмаш» обратилось в суд 18 августа с заявлением к индивидуальному предпринимателю Юлии Карюковой, чтобы взыскать задолженность. Долг накопился с октября 2019 года по май 2022 года. Сумма составила почти 54 тысячи рублей.

«Моя супруга предприниматель. Если к ней и возникли какие-то претензии, то здесь слово должен сказать суд. Конкретно по этому иску ничего сказать не могу, не в курсе этой ситуации», — рассказал URA.RU Карюков.

По данным URA.RU, долг с Юлии Карюковой взыскивают из-за неоплаты коммунальных услуг. В определении суда подробности претензий не разглашаются, как и основания для появления долга. В судебных документах говорится, что дело будет рассмотрено в порядке упрощенного судопроизводства. В пресс-службе «Златмаша» на запрос URA.RU оперативно ответить не смогли.

По информации системы СБИС, Юлия Карюкова также является директором ООО «Торгсервис». На этом посту она в сентябре 2012 года сменила Алексея Карюкова. Как индивидуальный предприниматель бизнесвумен, согласно данным налоговой инспекции, занимается розничной торговлей преимущественно пищевыми продуктами.