Челябинским детям-инвалидам в три раза увеличат денежные выплаты

07 сентября 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Родители ребенка-инвалида смогут получить компенсацию до 100 тысяч рублей, либо сертификат на медуслуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области почти в три раза увеличат сумму компенсации с 1 января 2023 года за оплаченные услуги по оздоровлению детей-инвалидов. Об этом URA.RU сообщили 7 сентября в пресс-службе губернатора региона. «По поручению губернатора Алексея Текслера с 1 января 2023 года в регионе увеличена сумма компенсации за самостоятельно оплаченные услуги по оздоровлению и реабилитации детей-инвалидов. Кроме того, вместо денег родители смогут получать сертификаты с максимальной стоимостью в 100 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе. Потратить сертификат (или получить денежную компенсацию) можно на медицинскую реабилитацию, отдых и оздоровление; физкультурно-оздоровительные мероприятия, адаптивный спорт; социально-педагогические и социально-психологические услуги. Право на данную меру соцподдержки имеет один из родителей (или иной законный представитель) на каждого совместно проживающего с ним ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет не более одного раза в год. На эти цели в областном бюджете предусмотрено порядка 90 млн рублей ежегодно. Для оформления компенсации необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

В Челябинской области почти в три раза увеличат сумму компенсации с 1 января 2023 года за оплаченные услуги по оздоровлению детей-инвалидов. Об этом URA.RU сообщили 7 сентября в пресс-службе губернатора региона. «По поручению губернатора Алексея Текслера с 1 января 2023 года в регионе увеличена сумма компенсации за самостоятельно оплаченные услуги по оздоровлению и реабилитации детей-инвалидов. Кроме того, вместо денег родители смогут получать сертификаты с максимальной стоимостью в 100 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе. Потратить сертификат (или получить денежную компенсацию) можно на медицинскую реабилитацию, отдых и оздоровление; физкультурно-оздоровительные мероприятия, адаптивный спорт; социально-педагогические и социально-психологические услуги. Право на данную меру соцподдержки имеет один из родителей (или иной законный представитель) на каждого совместно проживающего с ним ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет не более одного раза в год. На эти цели в областном бюджете предусмотрено порядка 90 млн рублей ежегодно. Для оформления компенсации необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.