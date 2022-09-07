Замглавы Минэнерго РФ: G7 собирается атаковать всю мировую экономику

Замглавы Минэнерго Сорокин назвал ограничение цен на нефть атакой на мировую экономику

08 сентября 2022 в 04:11 Размер текста - 17 +

G7 хочет атаковать мировую экономику, введя лимит цен на нефть, заявил Павел Сорокин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введение потолка цен на российскую нефть станет атакой на всю мировую экономику, так как повлечет за собой применение этого инструмента к другим товарам. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. «Предлагаемая G7 инициатива по установке лимита цен говорит о том, что группа стран без какой-либо веской на то причины может ограничить цену для любого товара в мире или попытаться это сделать», — заявил «Известиям» Павел Сорокин. Потому, добавил он, на это ограничение следует смотреть в целом как на «атаку на всю мировую экономику». Замминистра подчеркнул, что Россия ни в коем случае не будет участвовать в подобных «популистских экономических незаконных экспериментов». «Даже обсуждение таких мер приведет к тектоническим негативным последствиям для всей мировой экономики», — считает он. Ранее министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть. Сообщалось, что ограничение начнет действовать с 5 декабря. Президент России Владимир Путин удивился решению Европы о введении потолка цен на российские энергоносители. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия не будет поставлять газ в страны, которые поддержат это ограничение.

Введение потолка цен на российскую нефть станет атакой на всю мировую экономику, так как повлечет за собой применение этого инструмента к другим товарам. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. «Предлагаемая G7 инициатива по установке лимита цен говорит о том, что группа стран без какой-либо веской на то причины может ограничить цену для любого товара в мире или попытаться это сделать», — заявил «Известиям» Павел Сорокин. Потому, добавил он, на это ограничение следует смотреть в целом как на «атаку на всю мировую экономику». Замминистра подчеркнул, что Россия ни в коем случае не будет участвовать в подобных «популистских экономических незаконных экспериментов». «Даже обсуждение таких мер приведет к тектоническим негативным последствиям для всей мировой экономики», — считает он. Ранее министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введение потолка цен на российскую нефть. Сообщалось, что ограничение начнет действовать с 5 декабря. Президент России Владимир Путин удивился решению Европы о введении потолка цен на российские энергоносители. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия не будет поставлять газ в страны, которые поддержат это ограничение.